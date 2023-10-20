Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde kış öncesi dere yataklarında temizlik çalışması yapılıyor.

Düzce Belediyesi, ‘Temiz Şehir Düzce’ hareketiyle birçok çalışmayı gerçekleştirmesinin yanında şehir merkezinden geçen derelerin de temizlenmesine büyük özen gösteriyor. Hazırlanan program dahilinde merkez genelindeki derelerin temizliğini aksatmadan yerine getiren Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ve Devlet Su İşleri’nin yanı sıra Su Kanal ve Fen İşleri Müdürlüğünün de verdiği makine desteği ile mevsimsel yağışlar nedeniyle oluşan toprak birikintileri, dere yataklarına bilinçsiz şekilde atılan moloz ve çöplerden kaynaklanan kirliliğe karşı başlattığı çalışmalara Asar ve Karaca Deresinde eş zamanlı olarak devam ediyor.

Hafif iş makinelerinin yanı sıra dere yatağının genelinde yapılacak çalışma çerçevesinde dere yataklarında biriken yosunlar, toprak birikintileri ve su akışını engelleyen yapılar da bertaraf edilecek.