Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde “kış okulları” çerçevesinde ücretsiz kurslar planladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kursları İzmir’in dört bir yanında başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığı, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde “kış okulları” çerçevesinde ücretsiz kurslar planladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de "bilim", "sanat", "matematik" ve "İngilizce" olmak üzere eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kursları İzmir’in dört bir yanında başlattı.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitim politikası doğrultusunda uygulamaya konulan ve 21 Ocak’ta başlayan kış okulları, 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Öğrenciler, iki haftada toplam 40 saat kurs alabiliyor. Matematik ve İngilizce derslerinde açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrenciler için belirlenecek 5 grupta etkinlik yapılıyor. Bir öğrenci bu kursların her ikisine de başvurabiliyor. Öğrenciler bir dersten günlük iki, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılıyor. İki kursa katılan öğrenci, iki haftada toplam 40 saat ders almış oluyor. ‘Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Destekleme ve Yetiştirme Kursları’nda bilim ve sanat alanlarında her bir atölye programı, günlük en fazla 4 saat olmak üzere toplam 16 saat olarak planlandı. Bir öğrenci iki farklı atölye veya ders grubundan kurslara devam edebiliyor, haftalık 16 ve toplam 32 saat atölyelere katılabiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığı, yeni tasarlanan dijital eğitim materyallerini, 20 Ocak Cuma itibarıyla resmi internet sitesinden tüm öğrencilerin kullanımına sundu. Hem öğretici hem de keyifli vakit geçirmesini sağlayacak şekilde tasarlanan materyaller, kurslarda öğrencilerin kullanımına sunuluyor. İzmir ilinde öğrenim gören öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği kış okulu kursları ile öğrencilerin bir sonraki döneme dinlenerek, eğlenerek ve öğrendiklerini tekrar ederek hazırlanmaları hedefleniyor. Ücretsiz kurslara katılan İzmirli öğrenciler, kursların açılmasından duydukları memnuniyeti belirtti. Öğrenciler, kurslarda eksiklerini tamamladıklarını, bildiklerini pekiştirdiklerini, aynı zamanda eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.