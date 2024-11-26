Tiftik keçisinden elde edilen Siirt battaniyesi, soğuyan havalarla birlikte ilgi çekmeye başladı.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 20 yıl önce tescillenen battaniye, Siirt’in önemli el sanatlarından biri olarak öne çıkıyor. Özellikle soğuk havaların etkisini göstermeye başlamasıyla, Siirt’in battaniyeleri, hastalıklara karşıda iyi gelmesiyle vatandaşlar tarafından ilgiyle tercih ediliyor. Havaların soğumasıyla battaniyelere olan talebin arttığını belirten battaniye ustası Faraç İtil, battaniyeleri yetiştirmekte zorluk çektiklerini belirtti. Battaniye ustası İtil, "Havaların soğumasıyla işlerimiz de arttı. Türkiye’nin her tarafına Siirt battaniyesini gönderiyoruz. Yurt dışına da gönderiyoruz. Sıcak tutması hasebiyle çok rağbet görüyor. Bel, romatizma ve eklem ağrılarına da iyi geliyor. Ayrıca vücut ısısını da dengeliyor. O yüzden bayağı rağbet görüyor. Şuan da tek kişilik battaniye fiyatı bin 300 lira, çift kişilik ise bin 800 liradır" dedi.