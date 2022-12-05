Zonguldak’ın Alaplı’da kışın vazgeçilmezlerinden olan ve toprak altında yetişen yer elmasının hasadı başladı.

Zonguldak’ın Alaplı’da kışın vazgeçilmezlerinden olan ve toprak altında yetişen yer elmasının hasadı başladı.

Alaplı ilçesi Çay boyunda emekli Yaşar Arıkan, bahçelerinde çok sayıda çeşit meyve ve sebze üretmeye başladı. Arıkan, toprağın altında yetiştirdikleri kış sebzesi olan yer elmasını büyük bir incelikle ve emekle topladığını söyledi. Toprağı kürekle açtığını söyleyen Yaşar Arıkan, yer elmalarını elle toplayıp ayrıştırdığını daha sonra da yıkadığını söyledi.

Yaşar Arıkan, emekli olduktan sonra eşiyle tropikal bahçesi kurduklarını ve bahçenin bir köşesine diktiği yer elmasının birçok hastalığa çare olduğunu söyledi. Arıkan, "Hobi olarak başladığım, Yer elmasını yaklaşık 10 yıldır evimin bahçesine ekiyorum, Fakat satışını yapmıyorum. Bu yer elmasının bir tohumu yok. Kendi kabuğunu ya da yer elmasını keserek toprağa gömüyoruz. Bahar ayında ektikten sonra Aralık ayının sonuna doğru, toplamaya başlıyoruz. Yer elmasının kabuğu soyulmaz. Kabuklu bir şekilde yenilir. Genellikle Köylerde bahçelere ekeler. Limon sıkılarak salatası yapılır. Tamamen organiktir. Birçok hastalığa iyi geldiğini söylerler" ifadelerine yer verdi.