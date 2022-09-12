Kocaeli’de yapılan arıtma tesisleriyle temiz bir görünüme kavuşan İzmit Körfez’i görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu.

Kocaeli’de yapılan arıtma tesisleriyle temiz bir görünüme kavuşan İzmit Körfez’i görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu.

Bir zamanlar çevre kirliliği ile anılan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı devasa arıtma tesisleriyle mavi bir görünüme kavuştu. Temizlenen ve canlı popülasyonunun arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da İzmit Körfezi güzel renkleri, uzun bacakları ve boyunlarıyla dikkat çeken flamingoların uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor. Körfezdeki temizlik çalışmalarıyla deniz içindeki canlı popülasyonunun yanında, dışındaki çeşitlik de artış gösteriyor. Arıtma tesisleri, denetimler ve deniz süpürme çalışmaları İzmit Körfezi’ni her gün daha da yaşanılabilir hale getiriyor. Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda Flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor.