Kış mevsiminin gözde meyvesi cennet hurması, vücut direncini koruması nedeniyle tercih ediliyor.

Kış mevsiminin gözde meyvesi cennet hurması, vücut direncini koruması nedeniyle tercih ediliyor.

Türkiye’de en fazla Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen cennet hurması tezgahlardaki yerini aldı. Kilogramı 12-15 lira arasında değişen cennet hurmasına vatandaşlar ilgi gösteriyor. Zengin vitamin içeriğiyle vitamin ve mineral sorunlarında kurtarıcı bir meyve olarak değerlendirilen kış meyvesi, bağışıklık sistemine iyi geliyor. Vücut ısısını yükselten, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği bilinen cennet hurması bağırsaklar için de oldukça faydalı.

"C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi Diyetisyeni Ebru Nur Bice, kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendiren meyveler arasında cennet hurmasının vitamin ve mineral zenginliği nedeniyle tercih edildiğini söyledi. C vitamini deposu olan meyvenin birçok rahatsızlığa iyi geldiğini belirten Şahin, “Kalsiyum, çinko, bakır, demir gibi içerdiği besinler ve antioksidan özelliği bakımından önemli bir meyve. C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirici, soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı koruyucu etkisi olan bir meyve. Lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığını güçlendiriyor. Sindirim dostu bir besin” dedi.

Bice, cennet hurmasının kuru veya yaş olarak günde bir adet tüketilebileceğini sözlerine ekledi.