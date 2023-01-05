Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarından olan Saraçhane Çarşısı’nda 36 yıldır çayhane işleten Çaycı Recep’in ‘atom’u kış aylarının vazgeçilmez içeceği olmuş durumda.

Kahramanmaraş’ın tarihi mekanlarından olan Saraçhane Çarşısı’nda 36 yıldır çayhane işleten Çaycı Recep’in ‘atom’u kış aylarının vazgeçilmez içeceği olmuş durumda.

16. yüzyılda Osmanlı’nın Maraş’a kazandırdığı tarihi mekanlardan olan Saraçhane Çarşısı’nda 36 yıldır çayhane işleten Recep Yiğit, namı diğer Çaycı Recep, bol baharatlı özel karışımı olan kış çayı ‘atom’, hem vatandaşların hem de çevre esnafın kış aylarında bir numaralı içeceği oldu.

Kekik, nane, adaçayı, limon ve karanfil gibi baharatlar ile hazırlanan kıç çayı ‘atom’, üşütmeye bağlı soğuk algınlığına, gribe ve boğaz ağrısına da iyi geliyor. Zayıf bağışıklık sistemini de güçlendiren atom, aynı zamanda zayıflamaya da yardımcı oluyor.

Atom çayını daha çok kış aylarında tüketen vatandaşlar ve çevre esnaflar Çaycı Recep’in işletmesine giderek her gün sağlık açısından birçok faydası bulunan ‘atom’dan en az 2 bardak içiyor.

Soğuk havaların olumsuz etkilerini azaltmaya yarayan bir içecek olduğunu ifade eden İşletmeci Recep Yiğit, “Kış çayının gribe faydaları var. İnsanlar grip olduğunda bu çayı çok tercih ediyor. Faydaları çok fazla ve içerisinde 4-5 çeşit bitki var. İçenler memnun kalıyor ve telefonumu bilenler telefon ile sipariş ediyor. İçenler “Ne yaptın sen bana, neydi o yaptığın?” gibi sözler söylüyor. Çevre esnafımız da kış çayını tercih ediyorlar” dedi.

Atom içeceğinin güçlü bir içeriğe sahip olduğunu belirten Erdem Yiğit ise, “Kış çaylarını sevmemek mümkün mü? Kesinlikle içiyoruz ve tavsiye de ediyoruz. Kış aylarında kendi hazırladığımız atomu şiddetle tavsiye ediyorum” diye konuştu.

Recep Usta’nın mekanına her akşam geldiklerini ifade eden Mehmet Büyükbesnili, kış aylarında atom içeceğinin bir numaralı tercihi olduğunu söyleyerek, şunları dile getirdi: “Çok özel bir çay yapıyor, kış çayı adı altında. Biz de bunları arkadaşlarımıza tavsiye ediyoruz kışın çok güzel oluyor. Kahramanmaraş’ın çok değerli çayı bunlar ve herkese de tavsiye ediyoruz.