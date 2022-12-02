Eskişehir’de keman çalarak çocuklarının okul masraflarını çıkartmaya çalışan görme engelli sokak sanatçısı Ahmet Azeskin, “Önümüz kış mevsimi ve Porsuk Çayı çevresinde üstü kapalı çalışabileceğimiz bir bölgemiz olsun” diyerek talebini dile getirdi.

Eskişehir’de keman çalarak çocuklarının okul masraflarını çıkartmaya çalışan görme engelli sokak sanatçısı Ahmet Azeskin, “Önümüz kış mevsimi ve Porsuk Çayı çevresinde üstü kapalı çalışabileceğimiz bir bölgemiz olsun” diyerek talebini dile getirdi.

Eskişehir’de 18 yıldır müzisyenlik yaparak çocuklarının okul masrafını çıkartmaya uğraşan sokak sanatçısı Ahmet Azeskin, çocukluğundan itibaren çevresindekilerden ve akrabalarından öğrendiği müzik enstrümanlarını çalmaya devam ediyor. Keman başta olmak üzere darbuka ve zaman zaman da ud çaldığını anlatan 64 yaşındaki emektar müzisyen Azeskin, şeker hastalığı yüzünden sağ gözünün hiç görmediğini ve sol gözünün ise sadece yüzde 10 görebildiğini dile getirdi. Devletten aldığı izin kâğıdı ile kentin çeşitli yerlerinde sanatını icra edebildiğini aktaran Azeskin, “Önümüz kış mevsimi ve zor günler bizi bekliyor” dedi.

“Tek gayem çocuklarımın okul masrafını karşılayabilmek”

Fiziksel rahatsızlığı yüzünden gece vakti çalışamadığını dile getiren Azeskin, “Sabahları 10 gibi Porsuk Çayı’nın kenarındaki yerimize geliyorum ve akşam en geç 17’ye kadar insanlara müzik ziyafeti verebiliyorum. Tek gayem çocuklarımın okul masraflarını karşılayabilmektir. Biz senelerdir diğer sanatçı dostlarımız ile birlikte genellikle burada sanatımızı icra ediyoruz ve eskiden beri kurulu bir düzenimiz var. Bunun haricinde illa ki sokakta çalışmanın belli başlı zorlukları elbette oluyor. Özellikle yağmurlu havalarda çok zorlanıyoruz ve hatta çalışamayacak noktaya geliyoruz. Önümüz kış mevsimi ve bizi zorlu günler bekliyor. İsteriz ki yine Porsuk Çayı çevresinde üzeri kapalı bir bölgemiz olsun” dedi.

“Dışarıdan gelen turistler de Eskişehir’in bir kültür sanat kenti olduğunun farkındalar”

Eskişehir halkının yediden yetmişe sanata ve sosyalleşmeye bir merakı olduğunu anlatan Azeskin, “Bu kentte müzik yapmak diğer yerlere göre daha kolaydır. Çünkü insanlar emeğe saygı duyuyor. Dışarıdan gelen turistler de dâhil herkes, Eskişehir’in bir kültür sanat şehri olduğunun farkında oluyor. Sağ olsunlar ki bizi gece gündüz demeden yalnız bırakmıyorlar” diyerek çalışmasına devam etti.