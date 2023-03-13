Kış mevsiminde güneş gözlüğü kullanmanın yaz aylarına göre daha faydalı olduğunu belirten Eskişehir’de gözlükçü Erman Bilir, “Bizim toplumumuz güneş gözlüğünün sadece yazın takıldığını düşünüyor, aslında bu çok doğru değil" dedi.

Yaz aylarında daha fazla tercih edildiği ve kış aylarında satışları düştüğü bilinen güneş gözlükleriyle ilgili bilgiler veren gözlükçü Erman Bilir, kış mevsiminde güneş gözlüğü takmanın daha önemli söyledi. Kış aylarında güneşin dünyaya daha yakın ve yatay gitmesine bağlı olarak daha fazla ışık yansıması olduğunu ifade eden esnaf, kış mevsiminde güneş gözlüğü takmanın yaz mevsimine göre daha önemli olduğunu belirtti. Güneş ışığından gözlerini korumak isteyen vatandaşların kış aylarında da gözlük takması gerektiğini ve imitasyon ürünlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren gözlükçü, göz sağlığı için kaliteli gözlükler alınması gerektiğini vurguladı.

“Bizim toplumumuz güneş gözlüğünün sadece yazın takıldığını düşünüyor”

Eskişehir’de gözlükçülük yapan Erman Bilir, güneş gözlüğünün çoğu vatandaş tarafından sadece kozmetik bir eşya amacıyla kullanıldığını ve faydalarının bilinmediğini söyledi. Kış aylarında güneş gözlüğü kullanımının önemine dikkat çeken Bilir, “Kış aylarında güneş dünyaya yakın ve yatay gider, yazın ise dik ve yukarıdan gider. Bu yüzden kış aylarında daha fazla yansıma olur, bu da gözleri rahatsız eder. Dolayısıyla kış aylarında da güneş gözlüğü takmak lazım ama biz toplumsal olarak o bilince varamadık henüz. Bizim toplumumuz güneş gözlüğünün sadece yazın takıldığını düşünüyor, aslında güneş gözlüğü kışın daha yararlı ama kimse bunun farkında değil. Güneş ışıklarının gözünüzü almaması ve soğukta gözlerinizin üşümemesi için kış aylarında mutlaka polarize ya da açık renkli gözlükler kullanmalısınız. İnsanlarımız sağlığı için kaliteli ürünler almalıdır, imitasyon ürünleri tercih edilmemelidir. Çünkü bu ürünlerin faydadan çok zarar vardır, halk bu konuda bilgilenmeli. Şu anda ekonomik şartlar sebebiyle kaliteli gözlüklerin fiyatları yüksek olabilir ama sağlığınız için bu harcamayı yapmalısınız. Bizim vatandaşlarımız güneş gözlüklerini amacına göre kullanmıyorlar, sadece kozmetik ürünü olarak görüyorlar” dedi.

“Son yıllarda kış aylarındaki gözlük satışlarımız yaz aylarına yaklaşmaya başladı”

İmitasyon gözlüklerin naylondan yapıldığını ve bir süre sonra gözlere zarar verebildiğini ifade eden Bilir, sağlık için kaliteli gözlük kullanımına dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Son yıllarda gözlükçü esnaflarının vatandaşları bilgilendirmesinin sonucu olarak kış aylarındaki gözlük satışlarının büyük bir oranda yükseldiğini kaydeden gözlükçü Erman Bilir şu şekilde konuştu:

“Güneş gözlüğü genellikle yazın kullanılıyor ama kışın kullanılması daha yararlıdır. Çünkü kışın güneşin ultraviyole ışınları daha yoğundur ve daha fazla yansıma yapar, ancak yazın o yansımaları görmezsiniz. Yansımaların kırılması için özel ve güzel bir gözlük kullanılması gerekiyor, sağlık için güneş gözlüğünü kışın daha çok kullanmalıyız. İmitasyon ve orijinal ürünler arasında önemli farklar var. Bizim gözlüklerimiz Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı ve testten geçiriliyor. İmitasyon gözlükler ise bijuteri ürünleridir, onlar genellikle benzinliklerde ve seyyar satıcıların tezgâhlarında satılır. Bu ürünlerin kaliteleri düşüktür, camları organik değildir. Naylondur, polarize olanları vardır ama onlar da gerçek polarize değildir. O yüzden sağlığımızı bozar, çukurlaşmalar yapar. Bir süre sonra gözlük numaralanmaya başlar ama gözünüz bozuk değilse sizin gözlüğünüzde numara olmaması lazım. Son zamanlarda bu dediklerimize riayet eden ve kış aylarında gözlük kullanmaya başlayan vatandaş sayısı yavaş yavaş artmaya başladı. Bu bilgileri insanlara açıklayarak ön ayak olmaya çalışıyoruz. Son yıllarda kış aylarındaki güneş gözlüğü satışlarımız yaz aylarındaki satışlarımıza yaklaşmaya başladı. Bayağı bayağı satılıyor, büyük bir oranda artış yaşanıyor.”