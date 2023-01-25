Eskişehir’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, her kış döneminde oluk işlerinin azalması beklentisini tersine etkilerken artan talep esnafı memnun etti.

Eskişehir’de mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları, her kış döneminde oluk işlerinin azalması beklentisini tersine etkilerken artan talep esnafı memnun etti.

Kentte yağışsız geçen havalar çoğu esnafın işini olumsuz etkilerken oluk ustalarının işlerini olumlu etkiledi. Oluk ustaları da işlerinin düşmesini beklediğini ancak artan talepler karşısında şaşırdıklarını dile getirdi. Hava durumlarının iyi olması vatandaşların tedbir amaçlı çatılarını yaptırmasına ve oluk ustalarına taleplerinin artmasına sebep oldu. Artan işler sonucunda yoğunlaşan oluk ustaları durumdan memnun olduklarını belirtti.

“Açıkçası biz işlerin olumsuz olmasını bekliyorduk”

Eskişehir’de uzun yıllardır oluk ustalığı yapan Abdülkadir Çetin, bu sezon işlerin daha yoğun olduğunu ve ekonomik anlamda rahatladıklarını söyledi. Vatandaşların oluk ustalarına peşin para vermesini tavsiye etmeyen Çetin, iş bittikten sonra ödeme yapması gerektiğini söyledi. Oluk fiyatlarının metretül başına 50-60 lira arasında değiştiğini ifade eden Çetin, “Yağışsız geçen havalar bizim işlerimizi olumsuz etkilemedi, aksine daha da hızlandırdı. Neden derseniz, hava durumları iyi olduğundan inşaatlar daha hızlandı ve bize olumlu etkisi oldu. Açıkçası biz işlerin olumsuz olmasını bekliyorduk. Havaların iyi gitmesi vatandaşların bir an önce ne olur ne olmaz diye çatılarını yaptırmasını sağlıyor. Bu sezon işler daha fazla, bayağı yoğunuz. İşlerimiz daha hızlı gidiyor, yoğunluktan dolayı mutluyuz. İşinizi düzgün ve sağlam yaptığınız sürece iş olur. Vatandaşlar iyi firmalarla çalışırlarsa daha memnun kalırlar. Bu sezonun aktif olması kazancımızı da arttırdı, maddi yönden iyi oldu. İşçilerimize rahatlıkla ödemelerini yapabiliyoruz, sigortalarını yatırabiliyoruz, vergilerimizi verebiliyoruz ve masraflarımızı karşılayabiliyoruz. Fiyatlarımız metretül başına 50-60 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar, ucuz yapıyorlar diye insanlara kanmasınlar. Olukçulara peşin para vermesinler çünkü, yüzde 80’i üç kağıtçılık yoluna gidiyor. Adamın parasını alıyorlar sonra kaybolup gidiyorlar. İş bitirilsin, ondan sonra parayı versinler. Ön ödeme yapılması yanlıştır” şeklinde konuştu.