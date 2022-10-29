Kış mevsiminin gelmesi ile bot tamiratının arttığına dikkat çeken Eskişehirli emektar ayakkabı ustası Kemal Solak, “Bot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı insanlar yenisini almak yerine ellerindekileri onarıp tekrar giymeyi tercih ediyorlar” dedi.

Kış mevsiminin gelmesi ile bot tamiratının arttığına dikkat çeken Eskişehirli emektar ayakkabı ustası Kemal Solak, “Bot fiyatlarının çok yüksek olmasından dolayı insanlar yenisini almak yerine ellerindekileri onarıp tekrar giymeyi tercih ediyorlar” dedi.

Eskişehir’in tarihi Sıcaksular mevkiinde bulunan ayakkabıcılar çarşısında kış yoğunluğu başladı. Soğuk havaların gelmesi ile birlikte botların meydana çıkması aynı zamanda tamir işlerini de hızlandırarak esnafın yüzünü güldürdü. Babasından devraldığı ayakkabı tamiratı mesleğini 35 yıldır bilfiil devam ettiren ayakkabı ustası Kemal Solak, “Bot fiyatlarının çok yüksek fiyatlarda olmasından dolayı insanlar, ellerindeki botların bakım ve onarımını yaptırmayı tercih ediyorlar” şeklinde konuştu.

“Tamir işleri eskiye göre çok daha yoğunlaştı”

Botlarda görülen şikâyetlerden ve yaptıkları işlemlerden bahseden 51 yaşındaki emektar usta Solak, “Genellikle ayakkabıların topuk kısmında sorunlar oluyor ve buna ileten ise dikişlerde, iç astarlarda, bağcıklarda sorunlar oluşabiliyor. Erkek, kadın veya çocuk botu fark etmeksizin senelerdir benzer işleri yapıyoruz. Özellikle son zamanlarda tamir işleri eskiye göre çok daha yoğunlaştı çünkü insanlar kaliteli ürün almakta zorlanıyor ve ellerindekileri onarıp tekrar giyiyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.