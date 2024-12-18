Kış mevsiminin cilt yenileme işlemleri için ideal bir zaman dilimi olduğunu belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, “Güneş ışınlarının daha az etkili olduğu bu dönemde yapılan dermokozmetik işlemler, cildinizi bahara hazırlarken, iyileşme sürecini de kolaylaştırır" dedi.

Liv Hospital Samsun Dermatoloji Uzm. Dr. Gül Şekerlisoy Tatar, kış mevsiminde cilt yenileme işlemleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Kış mevsiminin cilt yenileme işlemleri için ideal bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Tatar, “Güneş ışınlarının daha az etkili olduğu bu dönemde yapılan dermokozmetik işlemler, cildinizi bahara hazırlarken, iyileşme sürecini de kolaylaştırır" diye konuştu.

Kış aylarında tercih edilebilecek bazı popüler dermokozmetik işlemler olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Tatar, bunlar arasında ışık bazlı tedaviler (IPL)/BBL, lazerle cilt yenileme, kimyasal peeling, hyaluronik asit enjeksiyonları, iğneli radyofrekans ve derin nemlendirici tedavilerin sayılabileceğini söyledi.

“Işık bazlı tedaviler yaz-kış uygulanabilir”

Işık bazlı tedaviler olarak bilinen IPL (yoğun atımlı ışık) tedavisinin güneş lekeleri, damarlı yapılar ve cilt tonu düzensizliklerini düzeltmek için kullanıldığını söyleyen Uzm. Dr. Tatar, yaz-kış uygulanabilen bu tedavi yöntemi için en ideal dönemin yine kış ayları olduğunu ifade ederek, "Çünkü bu dönemde güneşe maruz kalma minimaldir. Fraksiyonel CO2 lazer, ciltteki ince çizgiler, kırışıklıklar, lekeler ve akne izlerini azaltmak için kullanılır. Bu lazer, cildin üst katmanlarını kontrollü bir şekilde soyarak alttaki yeni, sağlıklı cilt katmanlarının ortaya çıkmasını sağlar. Cilt tonu ve dokusunu iyileştirmek için yapılan kimyasal peeling işlemleri, özellikle kış aylarında tavsiye edilir. Çünkü peeling sonrası cildin güneşten korunması gerekmektedir. Glikolik asit, salisilik asit gibi maddeler içeren bu işlemler, cildin üst katmanlarını atarak yeni ve daha sağlıklı cilt katmanlarının yüzeye çıkmasına yardımcı olur" şeklinde konuştu.

“Hyaluronik asit enjeksiyonları, daha dolgun ve genç bir görünüm sağlar”

Kuru ve soğuk hava şartlarının cildin nem kaybına neden olduğunu belirten Uzm. Dr. Tatar, “Hyaluronik asit enjeksiyonları, cildin su tutma kapasitesini artırarak daha dolgun ve genç bir görünüm sağlar. Bu tedavi, özellikle ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmak için etkilidir” ifadelerini kullandı.

“İğneli radyofrekansta deri içine radyofrekans dalgaları uygulanıyor”

İğneli radyofrekans yönteminde ‘altın iğne’ olarak da bilinen enerji bazlı cihazların; akne skarları, aktif akne, leke, cilt yenileme, cilt sarkmalarını düzeltme gibi endikasyonlarda kullanılabileceğini söyleyen Tatar şunları söyledi: "Altın kaplı iğneler aracılığıyla deri içine uygulanan radyofrekans dalgaları ile cilt yenileme işlemi için en uygun dönem kış aylarıdır. Bu tedaviler, cildin nem bariyerini güçlendirir ve soğuk hava şartlarına karşı koruma sağlar. Kış aylarında yapılan bu dermokozmetik işlemler, cildinizin daha sağlıklı ve canlı görünmesini sağlamakla kalmaz, aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden korunarak iyileşme sürecini de optimize eder. Yeni yıla tazelenmiş bir cilt ile girmek için bu dönemi değerlendirebilirsiniz."