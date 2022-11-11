Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Edirne sanayisinin oto lastikçi ustası ’Remziye abla’ da müşterilerinin talebine yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kış lastiği uygulamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Edirne sanayisinin oto lastikçi ustası ’Remziye abla’ da müşterilerinin talebine yetişmek için yoğun çaba sarf ediyor.

1 Aralık itibarıyla Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar, bu tarihten itibaren kış lastiği takmak zorunda kalacak. Zorunluluğun başlamasına sayılı günler kala, araç sahipleri oto lastikçilerin yolunu tutmaya başladı.

Edirne sanayisinin oto lastikçi ustalarından biri olan ve sanayi sitesinde ‘Remziye abla’ olarak bilinen Remziye Cankıran da yoğun mesai harcamaya başladı. Sabah ev işlerini hallettikten sonra sanayi sitesindeki iş yerinin yolunu tutan Cankıran, mesleğini başarıyla sürdürüyor.

Çalışkanlığıyla takdir toplayan Cankıran, “Bazı işler beden gücü olarak erkeğe yatkın olabilir ama kadın istedi mi her işi yapar. Kadınların yapamayacağı iş yok. Dükkanım, sanayi sitesinde ’ablanın dükkanı’ olarak biliniyor. Sanayinin ablası oldum diyebilirim” şeklinde konuştu.

Kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasına sayılı günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşandığını belirten Cankıran, araç sahiplerine 1 Aralık’ı beklememeleri çağrısında bulundu.