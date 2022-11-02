Eskişehir’de motor tamiri yapan Seyfi Apaş, kaygan zeminde kış lastiği kullanılmaması sonucunda aracın teker aksamında hasar oluşabileceği, yakıt tüketiminin de yüzde 10 artacağını belirtti.

Eskişehir’de motor tamiri yapan Seyfi Apaş, kaygan zeminde kış lastiği kullanılmaması sonucunda aracın teker aksamında hasar oluşabileceği, yakıt tüketiminin de yüzde 10 artacağını belirtti.

Kış aylarının gelmesiyle sürücüler araçlarını soğuk ve kaygan zemine hazırlıyor. Sürücülerin sadece yol tutuşunda faydalı olduğunu düşündüğü kış lastiklerinin aracın yakıtına kadar bir çok etkisi bulunuyor. Konuyla ilgili özellikle motor ve yakıt aksamı hakkında konuşan Seyfi Apaş, kış lastiğinin motor ömrüne yararı olduğunu ve yakıt tasarrufu sağladığını ifade etti. Apaş, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Malum kış aylarına girmek üzereyiz. İçinde bulunduğumuz dönemde sürücüler kışlık bakımlarını yaptırıyor. Yine bu bakımlardan en önemlisi kış lastiğinin zamanında kullanımı. Kış aylarında ıslak zeminden dolayı aracın yol tutuşu düşüyor. Eğer bu tutuşu kış lastiği kullanarak artırmazsak, motorda ve yakıt tüketimnde ciddi sorunlar ile karşılaşırız. Örneğin kış lastiği olmayan bir araç ıslak zeminde kullandığımız vitesten bir vites aşağıda hızlanır. Bunun bir kış boyunca olması ciddi hasarlara sebebiyet verebilir. Örneğin akslar ve tekere bağlı diğer aksamlar yıpranır. Yine yakıt tüketimi artar hatta rakam olarak söylenecek olursak, kış lastiği kullanana araç, kullanmayana göre yüzde 10 daha az yakıt tüketir" dedi.