Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili usul ve esaslar hakkında tebliğ uyarınca, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmişti.

Muğla Valiliği’nde yapılan “Kış Mevsiminde Alınacak Trafik Tedbirleri’ toplantısında, Muğla’da trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi şartları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; Muğla-Denizli Devlet Karayolu, Muğla (Seydikemer) Antalya (Korkuteli) Devlet Karayolu, Kavaklıdere ilçesinde kar yağışı alan yolları ve Menteşe İlçesi Yılanlı mevkii istikametinden Denizli il sınırlarına kadar olan ve kar yağışı alan yollar üzerinde kar yağışı ile birlikte buzlanmalar meydana geldiğinden ve buna bağlı olarak ulaşımda aksamalar oluşturabileceğinden, belirtilen yollar üzerinde 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda kış lastiği uygulaması yapılacak. Muğla’nın diğer karayollarında ise her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemlerde, kış lastiği uygulamasının yapılmaması uygun görülmüştür” denildi.