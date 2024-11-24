Kar sebebiyle ulaşımın durduğu TEM Otoyolu’nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik normale dönmeye başladı. Ancak kış lastiği olmayan ve aracı arıza yaparak yolda kalan sürücülere Bolu Valiliği koordinesinde yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldı.

Bolu’da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu’nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu. Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı. Yolda ilerleyemeyen araçların ve makaslayan tırların yol kenarına alınmasıyla trafik açılmaya başladı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede araç yoğunluğu azalmaya başladı. Trafiğin akıcı hale ilerlediği bölgede, emniyet şeridinde onlarca tır ve kış lastiği olmayan araç mahsur kaldı.

Mahsur kalanların yardımına koştular

Kış lastiği olmayan ve yol kenarında mahsur kalan araçların yardımına AFAD ve Kızılay yetişti. Bolu Valiliği koordinesinde vatandaşlara yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı neticesinde Cankurtaran mevkiinde kış lastiği olmayan taşıtlardan kaynaklı trafikte meydana gelen kısa süreli aksamalar sebebiyle yolda beklemek zorunda kalan sürücü ve vatandaşlarımıza, Valiliğimiz koordinesinde AFAD, Kızılay ve ilgili kuruluşlar tarafından yakıt, kumanya, su ve battaniye dağıtımı yapılmaktadır” ifadelerine yer verildi.