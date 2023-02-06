Zonguldak’ta ekiplerce araçlar üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. 14 araç sürücüsüne 35 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta ekiplerce araçlar üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi. 14 araç sürücüsüne 35 bin 304 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Ankara-Bartın-Ereğli-Karabük ve Devrek Mengen yolunda Yük ve Yolcu Taşımacılığı yapan kamyon, çekici, otobüs, minibüs ve ticari taksiler üzerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 118 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 14 sürücüye 35 bin 304 TL cezai işlem uygulandı. Ticari araçlar üzerinde kış lastiği denetimlerin devam edeceği öğrenildi.