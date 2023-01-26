Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere alanlarda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar Erzincan genelinde de devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde de sanat, matematik ve İngilizce olmak üzere alanlarda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz kurslar Erzincan genelinde de devam ediyor.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla ilk kez geçen yıl yaz tatilinde açılan "yaz okulları", velilerden gelen yoğun talep üzerine Millî Eğitim Bakanlığı, 2 haftalık yarıyıl tatilinde de yaz okulunu genişleterek bu yıl ilk kez kış döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar açtı. Kış kursları 21 Ocak’ta başlayan kurslar 5 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek.

İl Millî Eğitim Müdürü Aziz Gün, bu çerçevede açılan kursları ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti. Şehit Astsubay Tamer Meriç Ortaokulunda açılan kurslarda incelemelerde bulunan Gün, “Yarıyıl tatili matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak, verileri okuyarak analitik düşünmeye sevk etmek, İngilizce dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla İngilizce ve matematik derslerinden çerçeve programlar hazırlandı. Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel eğitim kurumlarının 4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören istekli öğrencilere yönelik oluşturulan gruplar şeklinde kursların Erzincan ilimizde de açılarak devam ediyor. Erzincan genelinde; 4. sınıf seviyesinde 310 öğrenci, 5 ve 6. sınıf seviyelerinde 359 öğrenci, 7 ve 8. sınıflar seviyesinde 267 öğrenci, 9 ve 10. sınıflar seviyesinde 248 öğrenci, 11 ve 12. sınıflar seviyesinde 82 öğrenci olmak üzere toplamda bin 266 öğrenci aktif olarak açılan kış dönemi kurslarına devam ediyor” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Gün, matematik ve ingilizce derslerinde açılan kurslarda, 4. sınıftan 12. sınıfa kadar olan öğrencilerin bu kursların her ikisine de başvurabileceğini, öğrencilerin bir dersten günlük 2, haftada 10, toplam 20 saatlik programlara katılabileceğini, iki kursa katılan öğrencinin, iki haftada toplam 40 saat ders alabileceğini kaydetti.

Millî Eğitim Bakanlığınca matematik dersleri için "Matematik ile Eğlenceli Kış", İngilizce dersleri için "Winter Fun with English" olmak üzere dijital ortamdaki 2 yeni dergi, ayrıca ilköğretim düzeyinde öğrencilerin hem matematik hem de İngilizce kurslarında çok yönlü gelişimlerinin sağlanması amacıyla videolar ve etkileşimli içerikler hazırlandığını belirten İl Millî Eğitim Müdürü Gün, çeşitli alanlarda "kış kursları" çerçevesinde kurslar açıldığını ifade etti. Bir öğrencinin, en fazla iki farklı atölye veya ders grubundan BİLSEM kurslarına devam edebildiğini, haftalık 16, toplam 32 saat atölyelere katılabileceğini de son olarak sözlerine ekledi.