100 karayolu ve Anadolu otoyolu geçişinde ki Kaynaşlı karayolları noktasında incelemelerde bulundu.

100 karayolu ve Anadolu otoyolu geçişinde ki Kaynaşlı karayolları noktasında incelemelerde bulundu.

Vali Cevdet Atay, beraberinden, Kaynaşlı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki ile birlikte,

Karayolları Kaynaşlı Bakım ve İşletme Şefliğinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgiler aldı. Yetkililer, Türkiye’nin önemli geçiş noktası olan Bolu Dağı Kaynaşlı noktasında kış için tüm tedbirlerin alındığını bildirdiler. Kar ve buzlanmaya karşı depolarda tuz stoklarının dolu olduğu bildirildi.