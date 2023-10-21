Ağrı’da kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça ve konserve yaptı.

Ağrı’nın 100. Yıl mahallesinde kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça yaptı.

Kadınlar, kışa yönelik dönemine göre bulgur kaynatma erişte, turşu, peynir ve konserve gibi ürünler hazırlıyor.

Salça da yapan kadınlar, kendi bahçelerine ektikleri domatesleri bostandan toplayıp ilk olarak domatesi doğrayıp tuzlayarak çuvalladıktan sonra en az 3 gün bekletiyor.

Daha sonra kabuğu ve çekirdeğinden ayrılıp püre haline getirilen domates, sadece tuz ilave edilerek 3-4 saat pişirilerek salça haline getiriliyor. Hazırlanan salçalar cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

Şükran Doğan, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden beri elde yaptıklarını, ve daha sağlıklı daha lezzetli olduğunu söyledi.

Bu yıl sadece kışın tüketmek üzere 20 kilogram civarında salça yapacağını belirten Doğan, “Hazır salça bize yetmiyor. Ayrıca kendi yaptığımızın içine ne kattığımızı bildiğimiz için güvenerek tüketiyoruz.” dedi.

Doğan, kendi bostanlarından topladıkları domatesi ilk olarak doğrayıp tuzlayarak üç gün kadar hem suyunun süzülmesi hem de ekşimesi için çuvallarda beklettiklerini belirterek; “Daha sonra ise bu domatesleri elle süzgeçten geçirerek püre haline getirdik. yaklaşık 3 - 4 saat kaynatıyoruz. Yavaş yavaş dibini tutturmadan kaynatıyoruz. Kışlığımızı şimdiden hazırlamaya başladık.” Dedi.

100 kilo domatesten yaklaşık 20 kilo salça elde ettiklerini anlatan Şükran Doğan, "Elimiz ile yaptığımız daha güzel oluyor. Her şeyini kendimiz yaptığımız için daha güvenli. Tertemiz kilerimize koyup çekinmeden yiyebiliyoruz” dedi.