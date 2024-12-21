Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüdayi Ercoşkun, kış harikası olarak nitelendirilen kestanenin, içerdiği yüksek C vitamini ile grip ve soğuk algınlıklarına karşı koruduğunu, bünyesindeki potasyum ile soğuk havalara karşı direnç oluşturduğunu ve karbonhidratıyla kışın enerji verdiğini söyledi.

Ercoşkun, yaptığı açıklamada, sobanın ya da közün üzerinde, fırında, ocakta nar gibi kızaran kestanelerin eşsiz kokusunu duymanın, kış aylarının en keyifli ritüellerinden biri olduğunu belirtti.

Kestane sadece lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da kış aylarında mutlaka tüketilmesi gereken bir besin olduğuna dikkat çeken Ercoşkun, "Kestane, kışın bağışıklık sistemimizi güçlendiren, enerji veren ve içimizi ısıtan doğal bir harikadır" dedi.

"Kışın kestane yiyerek sağlık depolayın" ifadesini kullanan Ercoşkun, şöyle devam etti:

"Kış aylarında soğuk havaların etkisini azaltmak ve vücudu hastalıklara karşı korumak için beslenmede kestaneye yer açmak gerekiyor. Kestanenin yüksek C vitamini içeriği, özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı koruyucu bir etki sağlar. Kışın düşük enerjinizi toparlamak için doğal bir karbonhidrat kaynağıdır. 100 gram kestane 176 kalori içerir ve sizi uzun süre tok tutar. Soğuk havaya karşı direnç sağlayan kestane, içeriğindeki potasyumlu (486 mg) kas fonksiyonlarını destekler, vücudun dayanıklılığını artırır. Sindirim sistemi dostu olan meyve, yüksek lif içeriği (3,32 g), soğuk havalarda hareketsizlikten kaynaklanan sindirim sorunlarını önler."

Ercoşkun, kestanenin, kış aylarında beslenmede dengeli bir şekilde yer alması gerektiğine dikkati çekerek, "Doğal yöntemlerle hazırlanan kestane, hem enerji verir hem de soğuk havanın etkilerini azaltır. Özellikle kestane kebap ya da haşlama şeklinde tüketmek, besin değerlerini korumak açısından önemlidir." diye konuştu.

Ercoşkun, "Haftada birkaç kez kestane tüketmek, kış boyunca daha enerjik hissetmenizi sağlar. Kış mevsiminde hem lezzeti hem de faydalarıyla sofralarımızı zenginleştiren kestane, ’kış harikası’ olarak tanımlanmayı hak ediyor." dedi.

Pratik kestane kebabı tarifi İ

Soğuk kış günlerinde evde sıcacık kestane kebap hazırlamak düşündüğünüzden çok daha kolay:

Malzemeler:

500 gram kestane

Keskin bir bıçak

Tavaya veya fırına uygun bir kap

Yapılışı:

Kestaneleri çizin. Kestanelerin yuvarlak yüzeyine, keskin bir bıçakla

yatay bir çizik atın. Bu adım, kestanelerin pişerken kolayca açılmasını

ve eşit şekilde pişmesini sağlar.

Suda Bekletin:

Çizdiğiniz kestaneleri yaklaşık 15-20 dakika ılık suda bekletin. Bu

işlem hem kestanenin daha yumuşak olmasını sağlar hem de

kabuklarının kolayca soyulmasına yardımcı olur.

Tavada: Yanmaz ve kalın tabanlı bir tavaya kestaneleri yerleştirin.

Orta ateşte, ara ara karıştırarak kestaneleri yaklaşık 15-20 dakika

pişirin.

Fırında: Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, kestaneleri bir tepsiye

yerleştirip 20-25 dakika pişirin. Çizik yerlerinin iyice açıldığına dikkat

edin.