Samsun’da bir esnafın ihtiyaç sahiplerine 2 çift çorabı ücretsiz vermesi, herkesin takdirini kazandı.

Samsun’da bir esnafın ihtiyaç sahiplerine 2 çift çorabı ücretsiz vermesi, herkesin takdirini kazandı.

8 yıldır Samsun’un İlkadım ilçesinde bir esnaf, diğer esnaflara da örnek olmak adına bir kampanya başlattı. Tuhafiye dükkanının önüne koyduğu çorap dolu alışveriş sepetine, “İhtiyaç sahibi 2 adet alabilir” yazdı. Kırsal okullardaki çocuklara da giyim yardımında bulunduklarını ve bunu kayıt altına aldıklarını ifade eden esnafın bu davranışı vatandaşların takdirini topladı.

“İhtiyaç sahibi olmayan insanların daha fazla çorap alması canımızı yakıyor”

Bazı vatandaşların çorap selesine ilave çorap koyarak destek olduğunu bazılarının ise ihtiyacı olmamasına rağmen çorap aldığını ifade eden esnaf; “Yaptığım hareket çok büyütülecek bir şey değil. İhtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olmak, çorbada tuzumuz olsun diyerek bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Elimizde imkan olsa daha farkı güzellikler de yapabilirdik. Böyle çok basit şeyleri dikkat çekmek için değil, içimden geldiği için yaptım. Her sene esnaf ile para toplayıp, yardıma muhtaç kişilere gerekli yardımları da yapıyoruz. Bu hareketimizin yanı sıra her kış durumu olmayan çocuklara tüm kışlık malzemelerini de gönderiyoruz. Kime ne kadar yardım yapıldığını da deftere işliyoruz. Kırsal okullardaki çocukların giyim ihtiyaçlarını karşılayıp, Ramazan’da da erzak yardımı yapıyoruz. Bunları tek başıma değil tüm esnaf ile birlikte yapıyoruz. Bu çorap olayında da bazı vatandaşlar ısrarla para vermek istiyor. O paralarla da biz çorap sepetine tekrar çorap koyuyoruz. Bizim canımızı yakan ise ihtiyaç sahibi olmayan insanların daha fazla çorap alması oluyor. Biz de o insanlara ‘Allah ile sizin aranızda’ diyoruz” dedi.

Her esnafın kendi ölçüsünde böyle güzellikler yapabileceğini belirten vatandaşlar ise, “Maddi imkanı olmayan insanlar için güzel bir düşünce olduğunu düşünüyorum. Diğer esnaflara da örnek olmasını diliyorum. İnşallah diğer esnaflar da imkanları ölçüsünde böyle güzellikler yapar” diye konuştular.