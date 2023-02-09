Kastamonu’da bir esnaf, kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepten elde ettiği geliri deprem bölgesindeki depremzedelere gönderecek.

Kastamonu’da bir esnaf, kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepten elde ettiği geliri deprem bölgesindeki depremzedelere gönderecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bir yandan arama kurtarma çalışmalarının halen devam ettiği bölgede, depremzede vatandaşlar için de yardımlar sürüyor. Her kesimden vatandaş, kendi imkanları ölçüsünde deprem bölgesine yardım yapmaya devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu’da şehir merkezinde salep üretimi yapan Fatih Cin ise, kış mevsiminin vazgeçilmez içecekleri arasında yer alan salepten elde ettiği tüm geliri depremzedeler için bağışlayacak.

Kastamonu şehir merkezinde salep üretimi yapan 31 yaşındaki Fatih Cin’in iş yerinin camına astığı "Tüm gelirini depremzedelere bağışlayacağız" yazısı rağbet görüyor. Yazıyı gören vatandaşlar, kış günü hem salep içiyor hem de geliri deprem bölgesine bağışlanacak yardım kampanyasına destek veriyor.

"Çam sakızı çoban armağanı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık"

Kastamonu’da salepçilik yapan Fatih Cin, "Maalesef ki ülkemizde deprem olayları meydana geldi. Haberlerden takip ettiğimize göre bilanço çok ağır, biz de çam sakızı çoban armağanı elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bugünkü salep satışımızdaki gelirleri inşallah depremzede kardeşlerimize ulaştırmaya çalışacağız. Sabit bir ücreti yok, duyarlı halkımız gönlünden ne koparsa veriyorlar" diye konuştu.

"Elimizden geldiğince yardımcı olmaktayız"

Depremzedelere yardım için salep alan bir kişi ise, "Öncelikle bütün Türkiye’mize geçmiş olsun diliyorum. Çok üzgünüz, bizler de orada olmak istiyoruz ama maalesef çok uzağız. Oradaki vatandaşlar vasıtasıyla haberdar oluyoruz. Tüm Türkiye’ye, depremzedelerimize geçmiş olsun; ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.