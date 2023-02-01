Denizli’de 17 yıldır hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evleri yanan Çakat ailesine sahip çıktı. Tüm eşyaları yenilenen evlerine yerleşen Çakat ailesi, kendilerine sahip çıkan Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Denizli’de 17 yıldır hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, evleri yanan Çakat ailesine sahip çıktı. Tüm eşyaları yenilenen evlerine yerleşen Çakat ailesi, kendilerine sahip çıkan Başkan Zolan’a teşekkür etti.

Denizli’de ihtiyaç sahipleri ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü görevini yürütmek için 14 Şubat 2006 Sevgililer Günü’nde hayata geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli, geçtiğimiz hafta yangında evleri kullanılamaz hale gelen Çakat Ailesine umut oldu. Bir süre önce Anafartalar Mahallesi’nde meydana gelen talihsiz olayda aynı arsada bulunan baba Medeni Çakat ve oğlu Gökhan Çakat’a ait müstakil evlerde elektrik tesisatında meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Tüm eşyaların küle döndüğü yangından kurtulan eşi ile yaşayan baba Medeni Çakat ile eşi ve 2 çocuğu ile yaşayan Gökhan Çakat kış günü sokakta kaldı. Yangını kısa sürede söndüren Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın durumu haber vermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli evsiz kalan aileye sahip çıktı.

Olay günü Başkan Zolan yangında evi zarar gören aileyi ziyaret etmişti

Sevgi Eli ekipleri hayırseverlerin bağışladığı eşyalarla ailenin tüm eşyalarını yenileyerek aynı mahallede kiralanan evlerine yerleştirdi. Kış günü evsiz kalan Çakat ailesi talihsiz olayın hemen ertesi günü sıcak bir yuvaya kavuşmanın sevincini yaşadı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sevgi Eli Sorumlusu Selma Yıldız ve Anafartalar Mahalle Muhtarı Ekrem Demir aileyi ziyaret ederek anahtarlarını teslim etti. Aileye Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın selamını ileten Yıldız, Sevgi Eli’ne destek veren hayırseverlere teşekkür ederek Çakat Ailesine yeni yuvalarının hayırlı olmasını temenni etti.

"Herkesten önce o geldi"

Yaşanan talihsiz olayı anlatan Medeni Çakat, yaşanan yangın sonrası çok üzüldüklerini ve psikolojilerinin çöktüğünü fakat Başkan Osman Zolan’ın kendilerini ziyaret edip, destek olmasıyla umutlandıklarını söyledi. Medeni Çakat, "Çok şükür belediyemiz bize sahip çıktı. Bize ev buldu, dayadı, döşedi. Emeği geçenlerden Allah bin kere razı olsun. Osman Zolan Başkanımın yanan evime bakmaya geleceğini beklemiyordum. Osman Başkanımı orada görünce bütün dert ve kederlerim bitti. Herkesten önce o geldi, ilk önce onu gördüm. Osman Zolan Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.