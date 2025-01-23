Sivas Belediyesi tarafından soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin barınma ve mama ihtiyaçlarının karşılanacağı ‘Kedi Evleri’ projesi hayata geçirildi.

Kış mevsiminin sert geçtiği Sivas’ta Belediye tarafından sokak hayvanları için önemli bir projeye imza atıldı. Kedilerin kış aylarında soğuktan korunması için kent merkezindeki park ve mesire alanlarına “Kedi Evleri” yerleştirilmeye başlandı. Projenin ilki şehirdeki Ethembey Parkı’nda uygulandı. Birden fazla kedinin aynı anda barınabilmesi için katlı olarak tasarlanan kedi evlerinin belirli aralıklarla mama kontrolleri, temizlik ve bakımları Belediye ekipleri tarafından yapılacak.

“Kedi evlerini hep birlikte koruyalım”

Kedi evlerinin ilk etapta şehrin 10 farklı bölgesine yerleştirileceğini söyleyen Dr. Adem Uzun, “Kış günlerinde kedilerimizin sıcak bir yuvaya sahip olmaları için kedi evleri projemizi başlattık. 10 adet kedi evi yaptık ve bunları şehrimizin farklı bölgelerindeki park ve mesire alanlarımıza yerleştireceğiz. Kedi evlerinin bakımını, temizliğini ve mamaların takibini düzenli olarak yapacağız. Buradan hayvan sever dostlarımıza ve tüm hemşerilerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bu kedi evlerini hep birlikte koruyalım, mama ve su konusunda hep birlikte destek olalım. Kedi evleri projemiz bu alanda örnek oldu. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

"Pati Yaşam Alanı’nı şehrimize kazandıracağız"

Sokak hayvanları için ilerleyen günlerde hayata geçirilecek “Pati Yaşam Alanı” projesine değinen Uzun, “İnşallah ilerleyen dönemde hayvan sever dostlarımızla birlikte bu projemizi çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Tüm Türkiye’ye örnek olacak bir Pati Yaşam Alanı’nı şehrimize kazandıracağız. Bu proje ile birlikte tüm sokak hayvanlarının barınabilecekleri, beslenebilecekleri serbest dolaşım alanları inşa ederek modern bir barınak yapacağız. Şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.” şeklinde konuştu.