Kastamonu’da etkili olan sıcak hava yerini sabah saatleri itibariyle kar yağışına bıraktı. Kar yüksek rakımlı bölgelerde lapa lapa yağdı.

Kastamonu’da geçen hafta mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcaklık, dün itibariyle yerini soğuk havaya bıraktı. Sabah saatleri itibariyle de kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin soğuk hava tahmininde bulunduğu Kastamonu’da, İhsangazi başta olmak üzere yüksek rakımlı bölgelerde lapa lapa kar yağdı. Sıcaklığın sıfırın altında 2 dereceye düştüğü il merkezinde de kar yağışı kısa süreli etkili oldu. İl merkezindeki yeşil alanlar ve binaların çatıları beyaza büründü.