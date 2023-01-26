Aydın’a bahar aylarında gelen leylekler, havaların ılıman gitmesinin ardından mevsimleri şaşırarak kış ayında göç ederek yuvalarına gelmeye başladı.

Aydın’a bahar aylarında gelen leylekler, havaların ılıman gitmesinin ardından mevsimleri şaşırarak kış ayında göç ederek yuvalarına gelmeye başladı.

Baharın müjdecisi leylekler Aydın’a kış vakti geldi. Son yılların en kurak dönemlerinden birini yaşadığımız bugünlerde, baharın müjdecisi leylekler erken göç ederek yuvalarına gelmeye başladı. Ocak ayı içerisinde daha kışı tam olarak yaşayamadan, bahar aylarında gelmesi gereken leyleklerden ilki, Söke ilçesine bağlı Gölbent köyüne geldi.

“Leyleği ihbar etti, bir çuval un kazandı”

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin geleneksel olarak her yıl devam ettirdiği leyleği ilk görene bir çuval un kampanyası köylerde heyecan oluştururken, ilk ihbar Söke’deki okulda okuyan, okulların tatil olması nedeniyle köye akrabasının yanına gelen M. Enes Yelmer’den geldi. Enes, leyleğin fotoğrafını çekerek gördüğüne dair belgeli ihbarını yaptı. Aynı anda leyleği gören fakat telefonu olmadığından çekim yapıp haber veremeyen Hatice Tomruk’ta, köyde EKODOSD yetkililerine durumu anlattı. Tomruk’un da gördüğü leyleği yetkililere haber vermesinden dolayı bir çuval un ona da verildi.

“Leyleği gördüğüne çok şaşırdı”

Akrabasının yanına tatile geldiğinde leyleği gören Yelmer, “ Bu sene leylek köyümüze geldi. Ben leyleği gelmesine çok şaşırdım. Daha Şubat ayına bile girmeden Ocak ayında geldi. Bu durum hem beni şaşırttı, hem de mutlu etti. Leyleği görünce hemen fotoğraflayıp, EKODOSD’a gönderdim. Bana da bir çuval un hediye ettiler, kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Kış gelmedi, leylekler geldi"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Dernek olarak leylekleri koruma ve izleme çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda yetkili kurumlarla birlikte halkalama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ne yazık ki daha kışa bile giremeden baharın müjdecisi leylekler geldi. Bu yıl 24 Ocak’ta ilk kez Gölbent köyüne geldi. Gölbent köyünün çevresi tamamen sulak alanlarla çevrili. O yüzden leyleğin burayı tercih ettiğini tahmin ediyoruz. Biz aynı zamanda bütün leylek köylerinde farkındalık oluşturmak için leyleği ilk görene bir çuval un bağışlıyoruz. Bu yıl da leylek haberi geldi bize ve leyleği iki kişinin gördüğü söylendi. Biz de üyelerimizin destekleri ile iki kişiye de un çuvalı verdik” diye konuştu.