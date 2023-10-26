Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Ozan Levent, “Sağlık Bakanlığı’nın test uyguladığı vatandaşlara göre grip vakaları Temmuz’da 127 kişi, Ağustos’ta 92, ancak Eylül’de 334’e çıktı. Bu havalar soğudukça yavaş yavaş artacak” dedi.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte grip vakalarında artış başladı. Medical Park Seyhan Hastanesi’nde görevli Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Ozan Levent, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

“Nezle, gribe göre daha hafif seyrediyor”

Uzm. Dr. Mustafa Ozan Levent, “Grip ve nezle birbirine benzeyen hastalık. Her ikisi de üst solunum yolunu tutan enfeksiyonlar. Grip için semptomlardan en önemlisi ateş, baş ağrısı ve kas, eklem ağrıları. Nezlede de bunlar olabiliyor ama halsizlik ve öksürük daha az. Nezlede hapşırıklar ve burun akıntısı daha az görülüyor. Nezle daha hafif seyreden bir hastalık türü” ifadelerini kullandı.

“Maske, mesafe ve hijyen çok önemli”

Grip vakalarının kış dönemlerinde artığını kaydeden Uzm. Dr. Levent, “Bu dönemde artık vakalar artmaya başladı. Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’nın test uyguladığı vatandaşlara göre grip vakaları Temmuz’da 127 kişi, Ağustos’ta 92, ancak Eylül’de 334’e çıktı. Bu havalar soğudukça yavaş yavaş artacak. Genel önlemler almak çok önemli. Taze meyve, sebze ve sıvı tüketimi önemli. Bunun dışında izolasyon da çok önemli. Kendimizi virüsten ve mikroplardan uzak tutmalıyız. Hastaların bol bulunduğu ortamlara girilmemeli. Ayrıca maske takılmalı. Ellerimizi sürekli yıkamalıyız. Öksürürken ellerimizle ağzımızı kapatmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen çok önemli. Ayrıca aşılar da kullanılabilir” dedi.

“Gripten korunmak için maske kullanılmalı”

Dahiliye Uzmanı Dr. Mustafa Ozan Levent ise pandemi döneminde maske kullanımıyla mevsimsel grip vakalarında azalmalar olduğunu, gripten korunmak için maske kullanmanın önemli olduğunu söyledi.