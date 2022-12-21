Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tamircilerinin iş yoğunluğu oldukça arttı.

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte ayakkabı tamircilerinin iş yoğunluğu oldukça arttı.

Havaların soğuması ve yağışların artması ayakkabılara verilen önemi arttırdı. Önceki yıllara göre kışlık ayakkabı ve bot fiyatlarındaki artış, tamircilerin yoğun mesai yapmasına neden oldu.

Tamir işlerinin eski yıllara göre daha fazla olduğunun altını çizen 50 yıllık ayakkabı tamir ustası Hamit Özsüleyman (63), "Şartlar ağır olduğu için ayakkabılar pahalı ve insanlar mecburen tasarrufa gidiyor. Tasarrufa gittiği için de eski ayakkabıları değerlendirmeye çalışıyorlar. Vatandaş eskiden duyarsız davranıyordu. Ayakkabısı eskidiği zaman giymiyordu. Ama şimdi ayakkabılar bize torba torba geliyor. 1000 liradan aşağıya sıfır ayakkabı satılmıyor. Onun için biz de eski ayakkabıları sıfır haline yakın hale getiriyoruz ve vatandaşlara teslim ediyoruz. En çok taban değiştirme türünde tamirler yapıyoruz. Ayakkabıların tabanını 150-200 TL arasında yapıyoruz. Dikişleri 20-30 TL civarlarında yapıyoruz" dedi.

Yaz aylarına göre kışın işlerin daha iyi olduğuna değinen Hamit Özsüleyman, "Eski bir işletme olduğumuz için dışarıdan da müşterilerimiz bizlere ulaşıyorlar. İşleri temiz yaptığınız zaman müşteri devamlı gelir. Yaz aylarına göre bu dönemler daha hareketli geçiyor çünkü yazın insanlar terlikle gezebiliyorlar. Ama bu aylarda terlikle gezmek mümkün değil. Onun için kış ayında daha hareketli oluyoruz. Bu kış iş yoğunluğu olarak biraz daha iyi ancak bize gelen malzemeler de pahalı hale geldi. Mesela bir ayakkabı ilacı alıyorduk şu an 3-4 katı fiyatına alabiliyoruz. Tabanlarımız da aynı şekilde 3-4 katı fiyatına yükseldi. O da tamir ücretlerine yansıdı" diye konuştu.