Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında kış mevsimi trafik tedbirleri ve trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında kış mevsimi trafik tedbirleri ve trafik güvenliği toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valiliğinde gerçekleştirilen toplantıda 2022-2023 dönemi kış tedbirleri masaya yatırıldı. Kış mevsiminin başlaması ile birlikte oluşacak sis, yağmur, kar, tipi, fırtına, buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında kurumlar arası koordinasyonun sağlanarak, bu gibi olumsuz koşullarda alınacak trafik tedbirleri ve karayolu trafik güvenliği eylem planı çerçevesinde Ardahan’da yapılacak faaliyetlerin görüşüldüğü toplantı Hüseyin Öner başkanlığında gerçekleştirildi.

Kış mevsiminde trafikte yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek, can ve mal kaybını önlemek amacıyla toplantının yapıldığını belirten Vali Öner, şunları söyledi: “Kış şartları sebebiyle trafik akışında zaman zaman olumsuzluklar yaşanmakta ve kazalar meydana gelmektedir. Alınacak tedbirler ve sürücülerin bilinçlendirilmesiyle yaşanan kazaları en aza indirmek mümkündür. Bu bağlamda İl Emniyet Müdürlüğümüzün koordinesinde alınması gereken tedbirleri gözden geçirerek, halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak ve kazaları en aza indirmek için gerekli planlamaları yapacağız. Bu noktada tüm kurumlarımızın koordineli bir şekilde çalışarak, alınacak kararlara uyması önem taşımaktadır.”

Toplantıda Karayolları Kars Bölge Müdür Yardımcısı Vedat Özkul ve İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından bir sunum yapıldı. Sunumda genel olarak kurumların görev ve sorumlulukları, tedbirlerin detayı Kentte trafik güvenliği açısından riskli yollar ve bölgeler yer aldı. Sunumdan sonra katılımcıların görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantıda çeşitli kararlar alındı.

Vali Öner, kış lastiğine geçiş uygulamasının 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında uygulanması, Tır geçiş güzergâhlarında muhtemel ulaşım sorunlarına karşı Tır parkı alanlarının oluşturulması, alınan diğer kararlara göre şehir içi ve şehirlerarası yollarda buzlanmanın önlenmesi ve karla mücadele için gerekli hazırlıkların yapılması, trafik işaret ve levhaları gözden geçirilerek varsa eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimatlar verdi.

Toplantıya Vali Hüseyin Öner, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili kurum müdürleri katıldı.