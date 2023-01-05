Zonguldak’ta kış bayramı projesi doğrultusunda hayırseverlerin destekleriyle ihtiyacı olan öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçları karşılandı.

Zonguldak’ta kış bayramı projesi doğrultusunda hayırseverlerin destekleriyle ihtiyacı olan öğrencilerin bot ve mont ihtiyaçları karşılandı.

TDV Zonguldak Kadın ve Gençlik Kolları tarafından kentte çeşitli projeler hayata geçirildi. "Hayata Başlarken" projesi dahilinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde ziyaretler gerçekleştirilerek yeni doğan bebek bohçası teslim edildi. Kadın Kolları İl Sorumlusu Ayşe Barlak, çeşitli projelerle ihtiyacı olan kişilere ulaşma çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Barlak, "’Hediyem Kitap Olsun’ Kilimli İHO ve Saime Toptan Sosyal Bilimler kütüphanesine toplam 240 kitap desteğinde bulunduk. Kış Bayramı Projesi doğrultusunda Dumlupınar, Üzülmez, Keller ve Dilaver İlkokullarındaki ihtiyaçlı öğrencilerin bot ve montunu hayırseverlerin destekleriyle karşıladık" dedi.