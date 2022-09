Sivas’ta kış aylarının vazgeçilmezi ve adeta vitamin deposu olarak bilinen kuşburnu meyvesi kadınlar tarafından zorlu arazilerde toplanmaya başlandı.

Sivas merkeze bağlı Gazi köyünde bir araya gelen kadınların zorlu kuşburnu meyvesi toplama mesaisi başladı. Genellikle dağlık bölgelerde yetişen Kuşburnu meyvesi çalılı ve dikenli yapısıyla toplayanlara bin bir güçlük çıkarsa da içerisinde bulunan vitamin ve lezzeti dolayısı ile vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Dikenlerin arasından tek tek özenle toplanan kuşburnu meyvesinden gerek marmelat gerek komposto gerekse kurutularak çayı yapılabiliyor. Genellikle kış aylarında tüketilen bitki çayları içerisinde vazgeçilmez olan kuşburnu çayı birçok hastalığa şifa oluyor. Sivas Medicana Hastanesi Diyetisyeni Eda Ünal, kuşburnu meyvesinin kalp ve damar rahatsızlığı riskini azalttığını ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini söyledi.

“Kışın hasta olmamak için tüketiyoruz”

Köy sakinlerinden Döne Tirit, kışın hasta olamamak için kuşburnu meyvesi topladıklarını söyleyerek, “Kuşburnu çetin dağlarda bulunuyor. Bizde gelip topluyoruz. Kurutuyoruz, kaynatıyoruz, hastalıklara iyi geliyor. Zor toplanıyor dikenleri ellerimize batıyor. Kadınlar olarak hep birlikte dağlara gelip canımız sıkılana kadar topluyoruz. Kuşburnunun reçeli, ezmesi ve çayı yapılabiliyor. Kış burada zor geçiyor. Bazen yollarımız kapanıyor merkeze gidip gelemiyoruz. Kışın hasta olmamak için tüketiyoruz” şeklinde konuştu.

“C vitamini içeriği turunçgillerden daha yüksektir”

Diyetisyen Eda Ünal, Kuşburnu meyvesinde bulunan C vitaminin turunçgillerden daha yüksek olduğunu söyleyerek, “Yabani gül olarak bilinen kuşburnu gülgiller familyasından gelen kırmızı bir meyvedir. Birçok alanda kullanılan kuşburnu meyvesinden marmelat, komposto ve çay yapılır. Kurutularak veya taze şekilde tüketilebilir. Kuşburnu C vitamini, E vitamini ve B vitamini, beta karoten ve likopen gibi içeriklere sahiptir. Özellikle C vitamini içeriği turunçgillerden daha yüksektir. İçerdiği C ve E vitamini sayesinde güçlü bir antioksidan özellik gösterir. Bu sayede kalp ve damar rahatsızlığı riskini azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir ve nezle, grip gibi hastalıklara karşı dayanıklılık sağlar. Demir içeriğine sahip olması sayesinde kansızlık tedavisine yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

“Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur”

Ünal, Kuşburnu yağının Omega 3 ve Omega 6 yağ asidi içeriği sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğunu ifade ederek, “Yapılan araştırmalarda kuşburnunun meyve ve çekirdeğinin içerdiği antienflamatuar etki sayesinde eklem ağrılarını hafiflettiği görülmüştür. İdrar söktürücü özelliği bulunduğu için ödem atımına yardımcı olur. Kabızlık tedavisinde ve özellikle idrar yolu enfeksiyonlarda etkilidir. Kuşburnu yağı Omega 3 ve Omega 6 yağ asidi içeriği sayesinde cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olduğu görülmüştür. Kuşburnu meyvesi sağlıklı bir ara öğün olarak kullanılabilir. Yanına süt, yoğurt, ayran veya badem, fındık gibi besin grubu ekleyerek kan şekeri dengelemesi sağlayabilirsiniz. Çay olarak 1 litre kaynamış sıcak suya 3 kaşık kurutulmuş kuşburnunu ekleyerek demlenmesini bekleyip tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.