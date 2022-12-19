Kış aylarının gelmesiyle sofralardaki yerini alan arabaşı çorbası, özel hazırlanan hamuru ile hazırlanan vazgeçilmez haline gelirken, bu lezzet yutularak tüketiliyor.

Kış aylarının gelmesiyle sofralardaki yerini alan arabaşı çorbası, özel hazırlanan hamuru ile hazırlanan vazgeçilmez haline gelirken, bu lezzet yutularak tüketiliyor.

Orta Anadolu’da ara aşı olarak bilinen lezzet, geçmişten günümüze tüketilmeye devam ediyor. Günümüzde arabaşı olarak bilinen çorba, en çok merak edilen yemekler arasında yer alıyor. Soğuk hamurun buluştuğu arabaşı çorbası, kavrulmuş un, acı biber, tavuk, kaz, hindi gibi hayvan etiyle pişiriliyor. Arabaşının hamuru ise un, su ve tuzla hazırlanıyor. Kaynayan suyun içine atılan un, karıştırılarak bulamaç kıvamına getiriliyor. Daha sonra bir tepsiye dökülen hamur soğutulmaya bırakılarak hazırlanıyor. Türk mutfağının saklı kalmış bu lezzetinin tüketimi ise diğer çorbalara göre, daha farklı. Sofraya gelen soğuk hamur, çorba ile beraber çiğnenmeden yutularak tüketiliyor.

“Dışarıdan gelen müşterilerimiz çok değişik buluyor”

Kış aylarında en çok tüketilen lezzetlerden birisinin arabaşı olduğunu anlatan işletme sahibi Seyhan Taşbaşı, "Kış aylarının gelmesiyle birlikte sofralarda artık arabaşı başta olmak üzere birçok yemeğin hazırlığı başladı. Arabaşı çorbası hamur ve çorbasıyla birlikte grup ve hanımların severek tükettiği bir lezzet haline geldi. Arabaşı Orta Anadolu yemeği ama Konya’da da çok fazla tüketilen bir lezzet. Özellikle kış aylarında kar yağdığı zaman mutlaka arabaşı neredeyse her ailede yapılır. Özellikle kalabalık aile, arkadaş ortamlarında özellikle arabaşı hamuru ve çorbasıyla sohbetlerin edildiği vazgeçilmez lezzetidir. Dışarıdan gelen müşterilerimiz çok değişik buluyor açıkçası. Özellikle hamurunun çiğnenmeden yutulması özellikle lezzetli bulanlar kesinlikle tercih ediliyor” dedi.

Soğuk hamur ile sıcak çorbanın hazırlanışı

Vazgeçilmez lezzetin hazırlanış aşamalarını anlatan Seyhan Taşbaşı, “Tencereye kaynayan 4 bardak suya, 1 bardak un ve 1 bardak soğuk suyu çökeltiyoruz. Unu çökelttikten sonra kaynayan suya içerisine yavaşça karıştırıyoruz. Kaynattıktan sonra yıkadığımız tepsiye yavaşça döküyoruz. Tepsinin yıkanması şart çünkü hamuru çıkartırken yapışmaması için. Çorbasına bakacak olursak, eskiden Anadolu kültüründe av hayvanlarının etleri çorbasına katılıyordu. Tabii bu günümüzde zor olduğu için genellikle tavuk etinden yapılıyor. Önceden haşladığımız tavuğu kemiklerinden ayırıyoruz. Tencereye bolca tereyağı alıyoruz. İki yemek kaşığı kadar unumuzu katıyoruz ama ölçeğe göre değişir. Daha sonra biber salçası, domates salçası, acı biber, toz biber karıştırarak kavuruyoruz ve suyunu döküyoruz. Sonrasında ise kaynayan çorbamızın üzerine parçalanan tavuğu ekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Hamurun dinlenmesi çok önemli”

Arabaşı çorbasını ve hamurunu evde hazırlamak isteyen vatandaşlara öneride bulunan Taşbaşı, “Hamurun dinlenmesi çok önemli, lezzeti ve tepsiden kolay çıkması için. Çorbadaki tavuk eti kesinlikle taze olmalı, istenilen lezzetin tutturulması açısından. Kıvamı ve acılığı da bu lezzet için önemli. Bunların hepsi birleşince güzel bir arabaşı çorbası oluyor” ifadelerini kullandı.