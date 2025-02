Türkiye’de soğuk havanın etkisini sürdürmesi ile bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğe sahip şalgam suyuna talep yüzde 40 arttı.

Avrupa başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye ihraç edilen şalgam suyu, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği ve kendine has aromasıyla sofralarda en çok tercih edilen sağlıklı içecekler arasında yer alıyor. Şalgamcılar ise hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız faydası olan şalgamı, daha fazla kişiyle tanıştırmak ve geleneksel lezzetin bilinirliğini artırmak üzere çalışıyor.

Siyah havuç ve özel mayayla hazırlanan, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra lezzetinden dolayı birçok kişi tarafından tercih edilen şalgam, kent ve ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor.

"A vitamini çok önemlidir"

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı’na konuşan Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması Gıda Mühendisi Sıla Satıcı, şalgamın faydalarından bahsederek, "Yapımında çok büyük emekler harcadığımız, hiçbir koruyucu ve katkı maddesi kullanmadan, her fıçıyı geleneksel yöntemlerle karıştırdığımız şalgamımızın fermantasyon süreci yaklaşık 25-30 gün sürmektedir. Şalgamın içerisinde bulunan mor havuçtaki antosiyanin pigmentleri sağlık açından önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca mor havuçta bulunan beta karoten, A vitaminin ön maddesidir ve vücuda alındığında A vitaminine dönüşen bir pigmenttir. A vitamini ise göz sağlığı, bağışıklık sistemi, cilt sağlığı, kalp ve böbrek sağlığı için vücuda alınması gereken önemli bir vitamindir" ifadelerini kullandı.

"Şalgam 4 mevsim tüketilmeli"

Şalgamın 4 mevsim tüketilmesi gereken bir içecek olduğuna dikkat çeken Satıcı, daha sonra şunları söyledi:

"Lezzetinden ve insan sağlığına olan faydalarından dolayı ürünlerimize doğal sarımsak ekliyoruz. Sarımsak, bağırsaktaki faydalı bakterileri besleyen bir diyet lifi biçimi olan prebiyotiği barındırmaktadır. Tüketildiğinde insan bağışıklığını güçlendirmesi, vücuttaki iltihabı azaltması, hastalıklardan koruması, kalp hastalığı riskini azaltması, kanser hücreleri ile mücadele etmesi gibi faydaları bulunmaktadır. Sarımsağın bu faydalarından dolayı özellikle kış aylarında şalgam daha çok tercih edilmektedir. Ancak insan sağlığına faydalarından dolayı 4 mevsim tüketilmesi gereken bir içecektir. Şalgamda kullandığımız kaya tuzu ise sofra tuzundan farklı olarak magnezyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineralleri barındırdığı için vücudun elektrolit dengesini korur."

"Şalgamlarımız gluten içermiyor, çölyak hastaları da tüketebilir."

Büyük Usta & Serfressh Şalgam firması Gıda Mühendisi Evren Şekeroğlu ise ürettikleri şalgamın gluten içermediğini vurgulayarak, "Şalgamlarımız gluten içermemektedir. Fermantasyon süreci başlangıcında bulgur unu ile hazırlanan ekşi hamur, özel bez torbalarla fıçılarımızın içine atılır. Yaklaşık 25-30 gün sonra bu torbalar çıkarılır ve doluma hazır hale gelen şalgam, metal filtrelerimizden geçerek muhtemel yabancı veya katı maddelerin tutulması sağlanır. Gluten de buğdayın bir proteini olduğu için, suda çözünmemektedir ve şalgamlarımızda bulunmamaktadır. Bunlar analiz ve testlerle düzenli olarak doğrulanarak, etiketlerimizde Gluten İçermez yazabilmekteyiz. Bakanlıktan bununla ilgili izinlerimiz de bulunmaktadır. Çölyak hastaları ve gluten intoleransı olan bireyler ürünlerimizi rahatlıkla tüketebilir" dedi.

"Şalgamın birçok faydası var"

Şekeroğlu, şalgamın probiyotik bir ürün olduğunu anlatarak, "Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından probiyotik olarak tüketilmek üzere önerilen Laktik asit bakterileri, fermente gıdalarda bulunan bir bakteri çeşididir ve Adana şalgamına özgü olan ekşi tadı sağlamaktadır. Probiyotik kullanımı mide ve sindirim sistemiyle ilgili sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bağırsakta yaşayan iyi ve kötü bakteriler arasında bir denge kurulması ve iyi bakterilerin sayısının artması, sindirimi sağlayan enzimleri aktive ederek ishal, kabızlık, gaz ve şişkinlik gibi problemlerin önlenmesini sağlar" dedi.

"Dört mevsim buzdolabından eksik edilmemeli"

Kış aylarında şalgam tüketiminin arttığına vurgu yapan Şekeroğlu, "İnsanların pandemi dönemi sonrasında metabolizmaya yararlı ve hastalıklardan korunmaya yardımcı olan Şalgama yönelimleri Türkiye’de soğuk havaların etkisini sürdürmesiyle yaklaşık yüzde 40 oranında artmıştır. Şalgam, bölgesel olmaktan çıkmış, Türkiye’nin her yerinde sıkça tüketilen bir fonksiyonel gıda yani fermente içecek olmuştur. Özellikle et ve hamur işlerinin yanında tüketilen Adana Şalgamı, Türkiye’nin dört bir yanında her sofraya sağlık ve lezzet katmasının yanı sıra Avrupa başta olmak üzere 30’un üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir. 4 mevsim mutlaka buzdolabınızdan eksik etmemeniz gereken bir içecek olduğunu hatırlatırız" diye konuştu.