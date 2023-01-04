Diyarbakır’da soğuk havalar ile birlikte ayakkabı tamiri ve bakımı yapan esnafta yoğunluk başladı. Yarım asırlık usta, ayakkabı bakımının nasıl yapıldığını anlattı.

Diyarbakır’da soğuk havalar ile birlikte ayakkabı tamiri ve bakımı yapan esnafta yoğunluk başladı. Yarım asırlık usta, ayakkabı bakımının nasıl yapıldığını anlattı.

Merkez Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde yer alan Nebi Cami önünde yarım asırlık ayakkabı tamircileri, kış aylarında yanlış tercih edilen ayakkabıların sağlığa olumsuz etki oluşturabileceğinin altını çizdi.

1986 yılından bu yana Nebi Cami önünde ayakkabı tamirciliği yapan Ömer Öner, kış aylarında su ile teması olan ayakkabıların bakımının düzenli yapılması gerektiğini ifade etti.

“Düzenli bakım ayakkabı ömrünü uzatır”

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, ayakkabı bakımının haftada 1 kez yapılması gerektiğine vurgu yapan yarım asırlık ayakkabı tamircisi Öner, deri ayakkabıların özellikle boya istediğini kaydetti. Ayakkabıya boya değmeyince esnekliğini kaybettiğini belirten Öner, "Böylelikle ayakkabıda çatlamalar meydana gelir. Çatlamaların oluşması da ayakkabımız kış aylarında su veya kar ile temas ettiğinden dolayı gerçekleşir. Boyalarımızın içerisinde mum olduğu için deriyi yumuşatıyor ve ayakkabıyı esnekleştiriyor. Bundan dolayı ayakkabılarımız haftada bir boyalamalıyız. Ayakkabılarımızın bakımını dediğim gibi haftada bir yaparsak rahat 2-3 yıla kadar götürür bizi" dedi.

Bakımı yapılacak olan ayakkabının boya aşamasını anlatan Öner, "Ayakkabıları boyamadan önce çamur ve tozunu alırız. Daha sonra güzel bir şekilde her tarafını boyalıyoruz. Boya işlemini tamamladıktan sonra ayakkabıları bırakıp boyanın kurumasını bekliyoruz. 5-10 dakika sonra kuruyan boyanın üzerine cila dediğimiz parlatıcı maddeyi sürüyoruz. Bu işlemi 2 kez aralıklarla uyguluyoruz. Böylelikle ayakkabılarımız esneklik kazanıyor ve oluşabilecek çatlama önleniyor. Ayakkabımıza bakım yaptığımız takdirde masraftan kaçınmış oluruz" ifadelerine yer verdi.

Kış aylarında deri ayakkabılarının sağlık için faydalı olduğuna değinen Öner sözlerini şöyle tamamladı:

"Kış aylarında deri ve altı kauçuk ayakkabılar sağlığa daha iyidir. Ayaklar böylelikle üşümez. Soğuk havalarda yanlış giyilen ayakkabı, vücutta romatizma ve idrar yolu hastalıklarına yakalanmasına sebebiyet verebilir. Hastalık ayaktan başlar. Ayaklar üşüdü mü tüm vücut üşümeye başlar."