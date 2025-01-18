Eskişehir’de veteriner Tuğçe Kara, bilinenin aksine kış mevsiminde de evcil hayvanlarda parazit görülebildiğini ve aşıların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Uzman Veteriner Hekim Tuğçe Kara, kış aylarında vatandaşların evcil hayvanlarını daha az dışarı çıkarttıkları ya da evde oldukları için bazı aşıları yaptırmadıklarını söyledi. Genellikle iç ve dış parazit aşılarının ihmal edildiğini ifade eden Kara, halk arasında kış mevsiminde daha az parazit görüldüğüne dair bir inanış olduğunu belirtti. Bilinenin aksine kış mevsiminde de parazit görülebildiğine dikkat çeken uzman veteriner hekim, aşıların ihmal edilmemesi gerektiği konusunda hayvan sahiplerini uyardı. Kara, iç ve dış parazit aşılarının 3 ayda 1 düzenli olarak uygulanmasının önerildiğini açıkladı.