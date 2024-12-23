DÜZCE(İHA) – Dr. Rumeysa Samanci, fiziksel aktivitenin azalmasının eklem sertliğine ve kasların zayıflamasına yol açarak durumu daha da kötüleştirebileceğine vurgu yaptı.

Kış aylarında eklem ve kaslarda ağrıların arttığına dikkat çeken Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa Samanci, soğuk havanın tetiklediği ağrılardan korunmak için önemli bilgiler paylaştı. Samanci, kış aylarında eklem ve kas ağrılarının arttığına işaret ederek “Eklem ile ilgili şikayetler yıl boyunca görülebilse de, birçoğumuz kış aylarında rahatsızlığın belirgin bir şekilde arttığını fark ederiz. Ancak bilimsel veriler net olmasa da havalar değiştiğinde eklem ağrısı olan birçok insan için alevlenmeler çok gerçektir. Bazı insanların vücutları hava değişikliklerine karşı daha hassas olabilir. Birçok insan sıcak iklimlerde rahatladığını söylemektedir ancak yine de bunun ağrıları hafifleteceğine dair bilimsel bir kanıt yoktur” dedi.

“Hava durumuyla ilgili bir dizi faktör eklem fizyolojisini etkileyebilir”

Genellikle yaşlılar, kronik ağrı ve otoimmün patolojilerden muzdarip kişilerin soğuk havalarda şikayetlerinin kötüleşmesinin daha arttığını ifade eden Dr. Samanci, “Eklem sağlığınıza bağlı olarak özellikle yaşlanma, artrit veya daha önce travma geçirenlerde belirli hava şartlarının eklem ağrısını ve/veya sertliğini arttırabilir. Hava durumuyla ilgili bir dizi faktör eklem fizyolojisini etkileyebilir” şeklinde konuştu.

Eklemlerin kolay ve ağrısız hareket sağlayan iki yapıya sahip olduğunu ifade eden Rumeysa Samanci, “Kıkırdaklar; saşınmayı azaltmak için kemik yüzeylerini yastıklar. Sinovyal sıvı ise; eklemi yağlayarak sorunsuz hareket etmesini sağlar. Sağlıklı sinovyal sıvı yumurta akı kıvamındadır. Ancak havalar soğuduğunda sinovyal sıvı kalınlaşır. Bu da kayganlığını azaltarak hareket sırasında eklem sürtünmesini artırır ve zamanla kıkırdağı aşındırır. Daha fazla sürtünme daha fazla ağrıya neden olur” dedi.

Hava basıncı düştüğünde eklemlerin bunu hissederek tepki verdiğine işaret eden Öğretim Üyesi Samanci, “Eklem çevresindeki yumuşak dokular düşük hava basıncı altında hafifçe genişler. Bu durum eklem üzerindeki baskıyı artırarak sertlik ve hareket sırasında rahatsızlık veya ağrıya neden olur. Yüksek nem yumuşak doku şişmesine ve eklemlerde daha fazla rahatsızlığa neden olabilir. Bu durum özellikle soğuk ve yağmurlu havalarda geçerlidir” ifadelerine yer verdi.

“Fiziksel aktivitenin azalmasının eklem sertliğine ve kasların zayıflamasına yol açar”

Vücudun bağışıklık sisteminin soğukta daha aktif olabildiğini dile getiren Dr. Samanci, bunun da romatoid artrit gibi otoimmün artrit türleri olan kişilerde eklemlerde iltihaplanmaya yol açabildiğini kaydetti. Günlerin kısalması ve havanın soğuması, insanları yürüyüş veya yüzme gibi düzenli fiziksel aktivitelerden alıkoyabildiğini belirten Samanci, fiziksel aktivitenin azalmasının eklem sertliğine ve kasların zayıflamasına yol açarak durumu daha da kötüleştirebileceğine vurgu yaptı.

Kış aylarında güneş ışığına daha az maruz kalmanın daha düşük D vitamini seviyelerine yol açtığını ifade eden Rumeysa Samanci, D vitamini sağlıklı kemiklerin korunmasında çok önemli bir rol oynadığını belirterek eksikliğinin kas ve eklem ağrılarına yol açtığını kaydetti. Mevsimsel diyet ve kilo alımının da kas ve eklemlere etkilerine değinen öğretim üyesi, “Sadece 3-5 kilo gibi küçük bir miktar kilo alımı bile zaten ağrılı olan eklemler üzerine çok daha fazla yük bindirerek daha fazla ağrıya neden olabilir” ifadelerine yer verdi.

Soğuk havanın kasların ve tendonların sertleşmesine neden olduğunu dile getiren Dr. Rumeysa Samanci, “Bazı durumlarda kişi titreyebilir, bu da kaslar ısı oluşturmak için hızla gerildiğinde ve gevşediğinde meydana gelir. Bu, vücudun sıcak kalma yolunun bir parçasıdır, ancak özellikle kişi uzun süre soğukta kalırsa kas gerginliğine veya ağrılara neden olabilir. Soğuk hava kas gücünü, el becerisini veya yorgunluğu etkileyerek fiziksel aktivite sırasında kasların yaralanma riskini artırabilir” dedi.

“Sıkı giyinin, susuz kalmayın!”

Kış aylarında eklem ve kas ağrılarından korunmak için tavsiyelerde bulunan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa Samanci, “Sıcaklıklar düştüğünde kendimizi sıcak tutmak için ekstra özen göstermeliyiz. Sıcak tutan çoraplar ve ekstra katlar giyinmeliyiz. Banyo yapmak veya sıcak duş almak kasları gevşetecektir. Ayrıca dinlenirken kaslarımızı gevşetmeye yardımcı olması için ısıtıcı pedler uygulanabilir. Bu sırada dikkatli olunmalıdır, uzun süreli ısıtma pedleri kullanmak yaralanmalara veya yanıklara neden olabilir. Daha fazla ağrı veya sertlik hissettiğimiz günlerde, vücudumuzu çok fazla zorlayarak eklemlerimizi zorlamamalıyız. Bırakın o ağır kutuları başkası kaldırsın. Susuz kalmayın. Özellikle kuru kış aylarında hidrasyon önemlidir. Sıcak ve terli olmamanız sıvı kaybetmediğiniz anlamına gelmez. Kuru hava, cildiniz ve nefesiniz yoluyla nem kaybetmenize neden olabilir. Dehidrasyon, ağrı ve acıya karşı hassasiyeti artırabilir, eklem sıvısını ve kayganlığını azaltabilir ve kas kramplarına neden olabilir” ifadelerinde bulundu.

“Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürün!”

Sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmenin önemine değinen Samanci, “Dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve stres yönetimi artrit semptomlarının yönetilmesine katkıda bulunabilir. Kilo alımını önlemek ve eklem sağlığını geliştirmek için meyve ve sebzeler ile yağsız proteinlerle dolu dengeli bir diyet uygulamak önemlidir. Bu sadece kilomuzu kontrol altında tutmamıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda eklemlerinizin güçlü kalmak için ihtiyaç duydukları vitamin ve mineralleri almasını sağlar. Eklem ağrıları azaltmaya yardımcı olmak için avokado, fındık, çilek, sarımsak ve yağlı balık gibi doğal olarak anti-enflamatuar özellikler içeren yiyecekler önemlidir. Ayrıca, iltihaplanmaya neden olabilecek işlenmiş gıdalar gibi sağlıksız seçimlerden kaçınmalıyız. Yumurta, süt ürünleri, peynir ve yağlı balıklar zengin D Vitamini kaynaklarıdır. Ağrınızı daha yönetilebilir hale getirmeye yardımcı olacak reçeteli ve reçetesiz ilaçlar hakkında doktorunuzla konuşun. Birçok kişi ağrıyı azaltan topikal kremlerden de rahatlama bulmaktadır. En önemlisi, özellikle dışarıda yürüyüş yapmanın mümkün olmadığı soğuk ve nemli günlerde, günümüze hareketli aktiviteler planlamalıyız. Hareket ilaçtır. Hava nasıl olursa olsun eklemlerimizi hareketli ve ağrısız tutmak için yapabileceğimiz en iyi şeylerden biridir” şeklinde konuştu.

Uzun süreli geçmeyen ağrılar altta yatan sistemik bir hastalığın belirtisi olabileceğine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi Samanci, “Bu yüzden, ağrınız azalmazsa veya sürekli bir sorun haline gelirse mutlaka bir sağlık merkezine başvurmanızı öneririm” şeklinde açıklamasını tamamladı.