Kış aylarında düşme kaynaklı yaralanmalarda belirgin bir artış yaşandığını belirten Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Koray Ay, "Kış aylarında güvenli bir şekilde hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak, olması muhtemel ortopedik yaralanmaların önüne geçmek açısından hayati önem taşır. Buzlu ve kaygan alanlarda dikkatli yürünmeli, eller cepte tutulmamalı ve denge sağlamak için kollar serbest bırakılmalıdır. Kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Osman Koray Ay, kış aylarında düşme kaynaklı yaralanmalarda belirgin bir artış yaşandığına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu. Opr. Dr. Osman Koray Ay, özellikle hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve kar yağışının etkisiyle kaygan zeminlerin oluştuğunu, bu durumun ise başta yaşlılar olmak üzere her yaştan birey için ciddi düşme riskleri taşıdığını belirtti. Opr. Dr. Ay, "Kış mevsiminde en sık karşılaştığımız ortopedik yaralanmalar el bileği, diz, kalça, omuz ve ayak bileği bölgelerinde kırık, çıkık ve bağ yaralanmalarıdır. Özellikle ileri yaş grubundaki hastalarda kemik yoğunluğunun azalması (osteoporoz) nedeniyle düşmeler çok daha ciddi sonuçlar doğurabilir" şeklinde konuştu.

"Düşme sonrası ilk müdahale önemli"

Düşme sonrası ilk müdahalenin önemine de değinen Opr. Dr. Ay, "Düşme sonrası şiddetli ağrı, hareket kısıtlılığı, şişlik veya şekil bozukluğu gibi belirtiler varsa zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kırık veya çıkıklar, uygun olmayan müdahalelerle daha karmaşık hale gelebilir. Doğru tanı ve tedavi, iyileşme sürecinde büyük rol oynar" diye konuştu.

"Eller cepte yürünmemeli"

Opr. Dr. Ay, kışın buzlu yollarda yürürken ellerin cepte olmaması gerektiğine dikkat çekerek, alınması gereken tedbirleri şöyle anlattı:

"Buzlu ve kaygan alanlarda dikkatli yürünmeli, eller cepte tutulmamalı ve denge sağlamak için kollar serbest bırakılmalıdır. Kaymaz tabanlı ayakkabılar tercih edilmelidir. Yaşlı bireyler, yürürken destek için baston veya yürüyüş çubukları kullanabilir. Apartman ve bina girişlerinde buzlanmayı önlemek için tuzlama gibi önlemler alınmalıdır."

"Yaşlı bireyler dikkatli olmalı"

Özellikle yaşlı bireylerin ve kronik hastalığı olan kişilerin kış aylarında düşme riskine karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Opr. Dr. Ay, "Kış aylarında güvenli bir şekilde hareket etmek ve gerekli tedbirleri almak, olması muhtemel ortopedik yaralanmaların önüne geçmek açısından hayati önem taşır" ifadelerini kullandı.