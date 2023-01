Geçtiğimiz kış aylarında 3 metreyi aşan kar yağışı ile bilinen Elazığ’ın Arıcak ilçesinde vatandaşlar yazdan kalma havanın tadını çıkarıyor.

Kış ayların da 3 metre kar yağışının yaşandığı Elazığ’ın Arıcak ilçesinde bu kış henüz kar yağmadı. Hava sıcakları 12 dereceyi bulurken, adeta yazdan kalma bir gün yaşandı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar kendilerini bahçe ve çay ocaklarına attı. Güzel havanın tadını çıkardıklarını ifade eden vatandaşlar, ağaçların güzel havaya aldanıp çiçek açmasından endişeli.

“Yağışların olmaması meyve ağaçlarımızı yanıltıyor”

İlçede halen kar yağışının yaşanmadığını belirten vatandaşlardan Mehmet Ali Gökalp, "Uzun süre Adana’da yaşadığım için biliyorum Çukurova iklimi şu anda Arıcak, Çukurova iklimine sahip. Çok iyi hatırlıyorum, eskiden 3 buçuk metre kar yağardı. Şu anda ise hiçbir şekilde kar yok, güneş var. Dışarıda oturuyoruz. Sobaları pek fazla yakmıyoruz. Yazdan kalma bir hava var. Dağların zirvesinde biraz kar var ama burada hiç kar yok. Yağışların olmaması meyve ağaçlarımızı yanıltıyor. Ağaçlar bu havaya güvenerek tomurcuk açarsa birde peşinde yağış olup don olursa hepsi telef olur” dedi.

“Şimdi iklim değişikliği yüzünden kar yağmıyor”

Mehmet Can adlı vatandaş ise, “Hava ve sıcaklık güzel ama bunun hem artısı var hem de eksisi var. Şu an da keyifler iyi ama tabii yaz olunca bunun sıkıntısı meydana çıkar. Eskiden Arıcak’a 4-5 metre kar yağardı. Şimdi iklim değişikliği yüzünden kar yağmıyor. Biz her ne kadar sıcak olup otursak da bu iyi değil. Allah’ın takdiridir, yapacak bir şey yok. Bugün bayağı hava güzel, sanki Mayıs ayıdır” diye konuşurken, Mehmet Ali Çelikbağ ise, “Ben 58 yaşındayım, bundan 40 yıl önce Arıcak’ın yolları 3 ay ile 2 ay arasında kapalı olduğu günleri hatırlıyorum. Hava maşallah bahardan kalmış bir gün gibi. Herkes dışarıda bağların da bahçelerinde çalışıyorlar” şeklinde konuştu.