Geçtiğimiz hafta hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Karabük ve ilçelerinde bahar havası yerini kar yağışına bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonuna kadar devam edecek olan kar yağışı uyarılarının ardından Karabük ve ilçeleri ile yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte lapa lapa kar yağarken, özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise 30 santimetreyi aştı. 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezi yeniden beyaz örtüyle kaplanırken, Ovacık ilçesine bağlı Boduroğlu yaylasında kardan kalan araçlar traktör yardımı ile çekilirken, traktörlerin ise yakıt depoları dondu.

Yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceği ifade edilirken, Valilik ise çiftçileri zirai don uyarısı konusunda uyardı.