Ardahan’da son birkaç gündür havaların tekrardan ısınmaya başlaması en çok hayvancılıkla geçimini sağlayan besicileri sevindirdi.

Ardahan’da son birkaç gündür havaların tekrardan ısınmaya başlaması en çok hayvancılıkla geçimini sağlayan besicileri sevindirdi.

Ardahan son yılların en sıcak kış aylarını yaşarken bu durum en çok besicileri olumlu yönde etkiliyor. Ardahan’da bu yıl kar yağışının beklenen seviyenin altında olması, ovada ve özellikle dağlarda kar bulunmaması nedeniyle besiciler hayvanlarını meralarda otlatmaya devam ediyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, besiciler kış mevsiminde de hayvanlarını meralara çıkarıyor. Bu yıl hem yemden hem de samandan tasarruf eden besicilerin yüzü gülüyor. Hayvanların kışın dışarıda otlatılması besicilere ekonomik katkı sağlıyor.

Hanak ilçesine bağlı Çayağzı köyünde küçükbaş hayvancılık yapan Zafer Yurtlu, havaların iyi gitmesine sevinirken çoban bulamamaktan da dert yandı. Bir çobanın aylık 15 ile 20 bin lira kazanmasına rağmen çobanlık yapacak adam bulamadıklarını söyleyen Yurtlu, "Millet aç diyorlar ama aç olan yok bu yalan, biz bir çoban bulamıyoruz" dedi.

Yurtlu, ’’Bu yıl havalar çok güzel. 12’ikinci ayın sonlarındayız. Hayvanların merada beslenmesi günlük 2 bin liralık kar etmemizi sağlıyor. Bu ayıda böyle atlatırsak en az 10-15 bin lira kar etmemizi sağlayacak. Ama burada en büyük sorunumuz çoban bulamamak. Millet aç diyorlar, fakat aç olan yok, bir çoban bile bulamıyoruz. Maalesef çoban derdi çok, o yüzden bu işi bırakmayı düşünüyoruz’’ dedi.

Efe Yurtlu ise, havaların iyi gitmesinin besicilere ekonomik kazanç sağladığını söyledi. Efe Yurtlu, ’’Son günlerde havalar sıcak gidiyor. Geçen yıl bu zaman hayvanlarımız içerideydi. Şu anda gayet sıcak ve sanki ilkbahar havası gibi, bir nevi kış bitmiş gibi ve kar erimeye başladı. Hayvan içerideyken dünyanın yemini yiyor. 10-15 gün böyle giderse büyük karımız olur. En büyük sıkıntımız çoban; 15 bin ile 20 bin lira arası dahi çoban bulamıyoruz. O yüzden havaların iyi gitmesi bizi olumlu etkiliyor. Bizde üretmek ve istihdam sağlamak istiyoruz. Yazın yaylaya çıkıyoruz. Yine çoban bulamazsak kendimiz aile olarak yaylaya çıkıp hayvanlarımıza kendimiz bakacağız’’ diye konuştu.