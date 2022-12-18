Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, park ve bahçelere akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Kış aylarına girilmesine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesini fırsat bilen Sakaryalılar, park ve bahçelere akın ederek, güneşli havanın tadını çıkardı.

Aralık ayına girilmesine rağmen hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 19-20 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Bazı vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarmak için mola saatlerini park ve bahçelerde değerlendirirken, bazı vatandaşlar ise ailesiyle dolaşarak güzel havanın tadını çıkardı. Sıcak havayı fırsat bilip bebeğiyle dışarı çıkan Hatice Kaya, “Aralık ayındayız ama yaz gibi. Bunu fırsat bilerek ben de çocuğumla dışarı çıktım. Bu durum gerçekten güzel oldu. Çocuğum hem çimenlerde oynuyor ve toprağa basarak elektriğini atıyor. Havanın güzel olması hem çocuklu aileler için de çok iyi” dedi.