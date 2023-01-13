Başarılı ve güzel sanatçı ve doktor Elvan Elvan, üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı yeni şarkısı ‘Ayıp Ettin’ ile dinleyicisiyle buluştu.

Başarılı ve güzel sanatçı ve doktor Elvan Elvan, üzerinde uzun süredir titizlikle çalıştığı yeni şarkısı ‘Ayıp Ettin’ ile dinleyicisiyle buluştu.

‘Olmaz Olsun ve Tövbeler Tövbesi’’ şarkılarını kendine has yorumladıktan sonra sözü ve müziği kendisine ait olan ’Elvan Elvan’ı yayınlayan Dr. Elvan Elvan; müzikal kariyerinde son dönemlerde ard arda yayınladığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Sözü ve müziği Elvan Elvan’a ait olan şarkının hareketli altyapısını ise Faruk Paker üstlendi. Yeşilçam klasiklerini hatırlatan ve huzur veren sesiyle dinleyenlerini gülümseten sanatçının yeni şarkısı ‘Ayıp Ettin’ müzik direktörlüğünde ise Hakan Güngör’ün imzası yer alıyor. Pozitif olmayı hayatının mottosu olarak belirleyen Elvan Elvan; yeni projesi ile ilgili duygularını da şu sözlerle ifade etti:

’’Güzel başlangıçlara imza atmak kolay; ayrılıkları kabul etmekse zordur. Aslında kim kime ayıp etmiş; kim kimi kaybetmiş bence bunun önemi yok, önemli olan zaman hızla akıp giderken; eski yaşanmışlıkların yüklerinden arınarak, kıymetli hayatımıza sevgiyle sımsıkı sarılıp; yolumuza kaldığımız yerden devam edebilmektir. Unutmayalım ki her sonun bir de başlangıcı vardır. ’Ayıp Ettin’ biraz dram içerse de; teselli dolu ve hızla tüketilen, biten insan ilişkilerine biraz nükte ile atıfta bulunan, insanların her ne olursa olsun kaldıkları yerden yeni umutlarla hayata pozitif devam etmeleri için yazılmış kıpır kıpır bir şarkı. Hayatınızın renkleri hiç solmasın. Sevgiyle, müzikle kalın’’.