Kış, "Aydıncık'ta balık çiftlikleri istemiyoruz"

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış meclis genel kurulunda yaptığı konuşmada Balıkesir'in Edremit ilçesinde deniz kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle Mersin'in Aydıncık ilçesine taşınması planlanan balık çiftlikleri konusuna değindi .

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış,

Mersin'de yapımı planlanan balık çiftliklerinin hukuki sürecinin Anayasa Mahkemesi’nde devam ederken , Edremit’te denizi kirlettiği ve turizmi olumsuz etkilediği için, Mersin - Aydıncık ilçesine taşınması planlanan balık çiftliklerine karşı çıktıklarını belirtti.

Kış " Balık çiftliklerinin kurulum yerlerinin geneli de 1. derecede doğal sit, arkeolojik sit ve turizm bölgeleridir.

Kirli denizde verimli üretim yapılmadığı için sökülüp Aydıncık ilçemize kurulması planlanan balık çiftliklerine sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımız karşı çıkmaktadır. Eski ve yeni planlanan Balık çiftlikleri, Mersin’de Akdeniz’in ekosistemini ve halkın sağlığını bozacak turizme de zarar verecektir.

Bizler, halkın ve yerel yöneticilerin iradelerini yok sayarak Mersin’de denizlerimizi kirletecek, ekosistemimizi ve sağlığımızı bozacak balık çiftliklerinin kurulmasını istemiyor, buna izin vermeyeceğimizi bildiriyoruz." dedi .