Askerlik hayatının büyük bölümünü terörle mücadeleye adayan ve 2005 yılında gazi olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bahattin Kaya, şehitlik ve gazilik kavramları üzerine konuşanların bilmeden yaptığı konuşmaların incitici olduğunu söyledi.

Askerlik hayatının büyük bölümünü terörle mücadeleye adayan ve 2005 yılında gazi olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Bahattin Kaya, şehitlik ve gazilik kavramları üzerine konuşanların bilmeden yaptığı konuşmaların incitici olduğunu söyledi.

Hayatının büyük bölümünde terörle mücadele ettiğini, görev verildiğinde ise yeniden kaldığı yerden devam etmek istediğini aktaran Kaya; "Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik unvanı verildiği günden itibaren 19 Eylül tarihi gaziler günü olarak kutlanmakta. Askerlik hayatımın büyük bölümünü terörle mücadeleye verdim. İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi ’Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli’ felsefesiyle mabedimizin göğsüne namahrem eli değdirmeden terör mücadelemizi yaptık. Şuan görev verilse aynı şuur ve bilinçle mücadeleme kaldığım yerden yılmadan devam ederim. Hayatları boyunca askerlik nedir bilmeyen kişilerin şehitlik ve gazilik kavramları üzerine konuşmaları biz gazileri aynı zaman da eminim ki şehitlerimizin de ruhunu incitmekte" diye konuştu.

"Dernekçilikte ana amaç toplumsal bilinç"

Kırşehir’de Türkiye Harp Malulu Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şubesinde de başkanlık görevini yürüten Kaya, dernekçilik faaliyetlerinde ana amaçlarının toplumsal bilinç sağlamak olduğunu ve Milli Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa okullarda bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını belirtti. Kaya; "Amacımız, yeni nesillerimiz olan geleceğimizin teminatı gençlerimize şehitlik ve gazilik hakkında bilgiler vermek gayretindeyiz. Okullarda gazilerimizle gittiğimizde yaşadıklarımızı anlatırken çocuklarımızın gözlerindeki parıltıyı görmekteyiz. Derneğimiz, ulusal çapta bazı projelere de imza attı. Oturarak oynanan voleybolda ekibimiz Süper Lige taşındı. 2020 yılında Birinci Ligde iken şuan Süper Lig’deyiz. 63 gazimiz var. Kiminin kolu, kiminin bacağı, kiminin de gözü yok. Vatandaşlarımızdan talebimiz gaziler günümüz dönüşüm noktamız olsun ve vatandaşımızda da toplumsal bilinç oluşsun" ifadelerini kullandı.