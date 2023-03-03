Özel eğitim ekibi kurulan çadır kentlerde kalan vatandaşlar ve çocuklara psikososyal destek hizmeti veriyor.

Kırşehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gönüllü olarak görev alan Psikolojik Danışman, Rehber Öğretmen ve Özel Eğitim Öğretmenlerinden oluşan psikososyal destek hizmeti ekibi Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki çalışmalarına devam ediyor.

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