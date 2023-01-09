Kırşehirli gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ahi Basın Birliği tarafından organize edilen programda bir araya geldi.

Kırşehirli gazeteciler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Ahi Basın Birliği tarafından organize edilen programda bir araya geldi.

Toplantıya; Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, haber ajansı temsilcileri, Kırşehir’de yayın yapan gazetelerin ve televizyonların yönetim kurulu başkanları ile muhabirler katıldı. Toplantıda Ahi Basın Birliği adına konuşan Hasan Eraslan, gazeteciliğin önemli bir meslek olduğunu ve kamu adına herkesin görevini en iyi şekilde yapması gerektiğini söyleyerek, "Gazetecilerin birlikteliğiyle kamu oyuna doğru, tarafsız ve objektif şekilde yaşananları aktarmasını önemli bulmaktayız. Bizler, görevimizi mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren kuruluşlar olarak kamu oyunun da doğru bilgilenmesini sağlıyoruz. Türk Milleti tarih sahnesine çıktığından bu yana hiç devletsiz kalmamış ve bu devlet geleneğinde de kanunlar çerçevesinde belirtilmiş sorumluluk alanları var. Hiç kimsenin hürriyeti sonsuz değildir. Basının haber alma hürriyeti de kesinlikle alınamaz" dedi.

Toplantı da konuşan AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise, "AK Parti, basının yanında oldu. Bizler için önemli olan basının taraf davranmaması. Doğru haber kaynağı ile vatandaşın bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Algı operasyonlarına gazeteciler alet olmamalı. Hükümet olarak elimizden mesleki alanda gelen ne varsa daima yanınızda olacağımızın da bilinmesini isterim" diye konuştu.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da, onur konuğu olarak katıldığı programda toplumun kalkınması ve gelişmesi noktada basının önemli işlevi olduğunu belirterek, "Basının varlığını önemli buluyoruz. Halkın bilgilendirilmesi noktasında da çalışmalarını destekliyoruz. Kırşehir, özel potansiyeli olan tarihi ve kültürel değerleriyle yetişmiş insan kalitesinin olduğu bir il. Şehrin kalkınması ve gelişimi için bir bütün olarak çalışmalar yürüteceğiz. OSB, Hükümet Konağı, Hastane gibi konularda önemli aşamalara gelindi. Kırşehir’de tarihi Cacabey Medresesinin tefrişatı tamamlandı. Kırşehir, Anadolu Bölgesinin parlayan yıldızı olacak. Bu gelişimde herkesin bir emeği var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan davet edilmelerine rağmen basının temsilcileri organizasyonuna Kırşehir Belediyesinden hiçbir yetkilinin katılmaması da tepkiye neden oldu.