KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de 6 dağcı, Kındam Dağı’nın 1720 metre yüksekliğindeki zirvesine tırmanarak Türk bayrağı açtı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kırşehir İl Temsilciliğinin şubat ayı faaliyet programında yer alan "Kındam Kule Tepe Zirve" tırmanışı, Boztepe yolu Maliye Ormanı yakınlarından başladı. Batı rotasını takip eden dağcılar, yer yer 50 santimetreyi bulan karlı zemin ve eğimli arazi şartlarına rağmen 3.5 saatte zirveye ulaştı. Zirvede doğanın eşsiz manzarasıyla karşılaşan sporcular, Türk bayrağı açarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Faaliyetlerini zirvede tamamlayan dağcılar, dönüşte güney rotasını kullanarak yaklaşık 2.5 saatlik yürüyüşün ardından şehre döndü.