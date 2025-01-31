Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, şehirde beklenen yağışın olmamasıyla birlikte çiftçinin zor durumda olduğunu ve üst gübre atma zamanının geldiğini açıkladı.

Çiftçiye tarla fareleri noktasında uyarılarda bulunan Toprak, "Kırşehir’de, küresel ısınma kaynaklı mevsimler değişti ve çiftçinin beklediği yağış olmadı. Ocak ayının sonundayız fakat beklenen yağış yok ve çiftçi karamsar. Yağışın olmaması da eklenince tarım işi ile ilgilenen çiftçi zor durumda kaldı. Çiftçilerimiz tarla farelerine karşı duyarlı olmalı ve tarların kontrol edilerek farelere karşı önlemler alınmalı" diye konuştu.

Kırşehir’de, yağış olmaması karşısında meteoroloji birimleri de zirai dona karşı farklı zamanlarda uyarılarda bulunuyor.