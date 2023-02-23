Kırşehir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi için oluşturulan seyyar mutfak ekibi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kırşehir’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından deprem bölgesi için oluşturulan seyyar mutfak ekibi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında 7 Şubat tarihinde Hatay’ın İskenderun ilçesine giden Osman Kulaksız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kaman BIST fen lisesi ekipleri deprem bölgesinde gönüllü çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bölgede yaptığı çalışmaları ise Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordine ediyor.